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Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня
Вартість продуктового кошика залежить не лише від набору товарів, а й від цін у конкретному супермаркеті
фото: glavcom.ua

До кошика увійшли десять найпопулярніших продуктів, серед яких молоко, яйця, м’ясо, крупи та овочі

Наприкінці вересня ціни на продукти в українських супермаркетах залишаються різними. «Главком» зібрав власний продуктовий кошик із десяти позицій та підрахував, скільки доведеться заплатити за нього.

До кошика увійшли хліб, молоко, десять яєць, кілограм гречки, пачка вершкового масла, 200 г твердого сиру, кілограм курячого філе, кілограм макаронів, кілограм картоплі та кілограм помідорів.

Скільки коштують продукти

За даними Мінфіну на 28 вересня, середня ціна кілограма гречки становить 80,95 грн. Ще 27 серпня середній цінник був на рівні 74,57 грн.

Наприклад, у Novus кілограм гречаної крупи «Мавка» можна придбати за 74,99 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 1
скриншот сайту novus.zakaz.ua

 
У Megamarket кілограм гречаної крупи «Саркара Продукт» коштує 99 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 2
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Молоко «Яготинське» 2,6% у пляшці 870 мл у вересні в середньому коштувало 63,35 грн. Наприкінці місяця середня ціна зросла до 64,99 грн.
У Auchan молоко «Яготинське» жирністю 2,6% коштує 61,10 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 3
скриншот сайту auchan.zakaz.ua

 У Megamarket за таке саме молоко «Яготинське» 2,6% доведеться заплатити 75 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 4
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Десять яєць «Ясенсвіт» категорії С1 у середньому коштують 84,25 грн. На початку вересня середній показник становив 64,50 грн.

У Novus десять яєць «Ясенсвіт» категорії С1 коштують 79,99 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 5
скриншот сайту novus.zakaz.ua

Вершкове масло «Селянське» 72,5% у пачці 180 г коштує в середньому 123,67 грн.
У Metro таке саме вершкове масло можна придбати за 129 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 6
скриншот сайту metro.zakaz.ua

Для сиру беремо «Комо традиційний» 50%. Середній цінник становить 616,32 грн за кілограм, тому 200 г такого сиру обійдуться приблизно у 123 грн.

У Novus такий твердий сир можна придбати за 599 грн за кілограм.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 7
скриншот сайту novus.zakaz.ua

Кілограм курячого філе коштує в середньому 231 грн. У вересні ціна змінювалася: від 219,33 грн на початку другої декади до 244,67 грн у середині місяця.

В Auchan куряче філе продають за акційною ціною 199 грн за кілограм замість 249 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 8
скриншот сайту auchan.zakaz.ua

Макарони «пір'я» коштують у середньому 35,65 грн за кілограм. 
У Metro макаронні вироби Aro «Пера любительські» коштують 35,50 грн за кілограм.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 9
скриншот сайту metro.zakaz.ua

Кілограм картоплі наприкінці вересня коштує в середньому 15,80 грн. На початку місяця середній показник становив 15,95 грн.

В Auchan кілограм картоплі коштує 14,10 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 10
скриншот сайту auchan.zakaz.ua

Помідори «сливка» зараз коштують у середньому 52,12 грн за кілограм. Водночас ціни в торговельних мережах суттєво різняться: 35 грн за кілограм в Auchan, 34,50 грн у Megamarket.

У Metro помідори сорту «Сливка» коштують 59 грн за кілограм.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 11
скриншот сайту metro.zakaz.ua

Середня ціна нарізаного пшеничного хліба «Цар Хліб» вагою 600 г становить 57,77 грн. Таку ж ціну на хліб «Цар Хліб Родинний» цього фасування встановив Metro.

Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня фото 12
скриншот сайту metro.zakaz.ua

У скільки обійдеться весь кошик

Якщо купити по одній стандартній упаковці або кілограму кожного товару, а сиру взяти 200 г, отримаємо:

  • хліб – 48,99 грн;
  • молоко – 64,99 грн;
  • яйця – 84,25 грн;
  • гречка – 80,95 грн;
  • масло – 123,67 грн;
  • сир, 200 г – близько 123 грн;
  • куряче філе – 231 грн;
  • макарони – 35,65 грн;
  • картопля – 15,80 грн;
  • помідори – 52,12 грн.

Загальна вартість такого кошика становить близько 861 грн.

Це умовний розрахунок вартості десяти продуктів, а не повний продуктовий набір на тиждень. Фактична сума в магазині залежатиме від торгової мережі, виробника, фасування та наявності акцій.

Нагадаємо, наприкінці вересня ціни на молочні продукти в Україні змінювалися різноспрямовано. Молоко та твердий сир протягом місяця подорожчали, тоді як кефір і вершкове масло стали дешевшими. Зокрема, середня ціна твердого сиру «Комо Традиційний» 50% з початку вересня зросла з 600,72 грн до 616,32 грн за кілограм, а масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 г подешевшало зі 128,33 грн до 123,67 грн. Водночас за рік усі чотири молочні позиції  стали дорожчими.

Також наприкінці вересня відрізняються ціни на овочі, зокрема помідори. Середня вартість кілограма помідорів «Сливка» становить 52,25 грн. Водночас у різних супермаркетах ціна може суттєво відрізнятися: у Megamarket кілограм «Сливки» коштує 34,50 грн, тоді як у Novus – 69,99 грн.

Водночас протягом вересня змінювалася і вартість продуктів для приготування борщу. У середині місяця ціна набору продуктів для каструлі класичного борщу становила близько 144 грн проти 142 грн на початку вересня. При цьому картопля, цибуля, морква та помідори подешевшали, а капуста, свинячі ребра, олія та буряк – подорожчали.

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Теги: продукти ціни магазин

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