103 грн за літр. Чи справедлива така ціна на АЗС?

Експерти пояснили причини нової хвилі подорожчання та спрогнозували ціни на кінець 2026 і початок 2027 року

Ціни на пальне в Україні з початку вересня знову помітно зросли. Найбільше це відчули водії, які заправляють автомобілі бензином та дизелем: за кілька тижнів вартість літра суттєво додала, а дизель на окремих АЗС уже перетнув позначку у 100 грн.

На український ринок пального впливають одразу кілька факторів: вартість нафти та готових нафтопродуктів у Європі, курс гривні, логістика та податки. Водночас експерти по-різному оцінюють те, наскільки обґрунтованим є нинішній рівень цін і чи буде пальне дорожчати далі.

«Главком» розібрався, що відбувається на паливному ринку та якими можуть бути ціни до кінця року і на початку 2027-го.

Ціни на пальне 23 вересня

Станом на 23 вересня, середня ціна бензину А-95 у найбільших мережах АЗС склала близько 90,07 грн за літр, дизельного пального – 99,86 грн. Автогаз коштує переважно близько 43–45 грн за літр.

Найдорожче пальне серед мереж, які потрапили до моніторингу «Главкома», продає Socar: А-95 коштує 94,90 грн/л, дизель – 103 грн/л. На OKKO та WOG звичайний А-95 продається по 92,90 грн/л, дизель – по 99,90 грн/л.

Водночас на UPG та «Укрнафті» А-95 коштує 88,90 грн/л, дизель – 97,90 грн/л. На KLO ціна А-95 становить 86,40 грн/л, дизеля – 99,80 грн/л. У БРСМ-Нафта бензин коштує 85,58 грн/л, дизель – 96,31 грн/л.

Різниця між цінами на бензин у найбільш і найменш дорогих мережах склала понад 9 грн за літр. Для дизеля розрив менший. Проте психологічну стелю вже подолано: на окремих АЗС цінник уже перевищує 100 грн.

Для порівняння, на початку місяця середня ціна А-95 була близькою до 80 грн/л, а дизеля – до 91 грн/л. До третьої декади вересня показники піднялися приблизно до 89 та 99 грн відповідно. Останніми днями темпи зростання дещо сповільнилися.

Що штовхає ціни вгору?

Директор Науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапєгін у коментарі «Главкому» пояснює: нинішній рух цін насамперед пов'язаний із подорожчанням імпортного ресурсу.

Сергій Сапєгін вважає, що пальне може подорожчати ще на кілька гривень фото: Громадське радіо

Від 1 липня до 22 вересня нафта марки Brent, за даними експерта, зросла з $73 до $102 за барель. Європейські котирування бензину на 21 вересня сягнули близько $1,3 тис. за тонну, а дизельного пального – $1,5 тис. за тонну.

«Нинішнє зростання на стелах АЗС – це передусім передача вартості дорогого імпортного ресурсу», – вважає Сапєгін.

Спочатку подорожчання відобразилося на гуртовому ринку. За місяць дрібногуртова ціна А-95, за розрахунками експерта, зросла на 12,66% – до 81,68 грн/л. Дизель подорожчав на 9,03% – до 93,85 грн/л.

Після цього почав реагувати роздріб. За оцінкою Сапєгіна, за місяць бензин на АЗС додав 11,36%, а дизель – 7,74%.

Особливо напруженою експерт вважає ситуацію з дизелем. На світовому ринку скоротилася пропозиція, а вільних потужностей для переробки нафти залишається мало. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, світова переробка у 2026 році скоротиться на 2,6 млн барелів на добу.

Сапєгін не очікує нового стрибка цін лише за умови, що нинішня ситуація на світовому ринку збережеться. За його розрахунками, поточні котирування вже значною мірою враховані українським ринком.

Імпортний паритет він оцінює у 78,97 грн/л для А-95 та 90,57 грн/л для дизельного пального.

За базовим сценарієм, прогнозує аналітик, до кінця 2026 року середня ціна А-95 складатиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС, а дизеля – 99–102 грн/л. Такий прогноз діятиме за умов, якщо вартість Brent коливатиметься на рівні $100 за барель (прогноз Morgan Stanley Brent у четвертому кварталі), відсутність нових великих проблем із морською логістикою та відносно стабільного курсу гривні.

Якщо ж європейські котирування готового пального зростуть ще на 10%, це, за розрахунками експерта, може додати до імпортного паритету близько 5,2 грн/л для бензину та 6,6 грн/л для дизеля.

У такому разі середня ціна А-95 може наблизитися до 94–95 грн/л, а дизеля – до 105 грн/л. У преміальному сегменті бензин може коштувати близько 98–100 грн/л, а дизель – близько 106 грн/л.

Причин дві – об’єктивна та суб’єктивна

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі «Главкому» називає дві групи причин нинішньої цінової динаміки.

Геннадій Рябцев каже, що пальне дорожчає не через дефіцит фото: Укрінформ

До об’єктивних обставин аналітик зараховує подорожчання нафтопродуктів на кордоні та послаблення гривні щодо долара й євро. Україна закуповує понад 80% нафтопродуктів за кордоном, тому зміни на зовнішньому ринку швидко доходять до українських АЗС.

Якщо ж говорити про суб'єктивну частину цього зростання, експерт зазначає, що політика ціноутворення українських паливних мереж відрізняється від підходів їхніх європейських колег. Рябцев каже, що українські оператори формують роздрібні ціни не лише з огляду на вартість уже закупленої та доставленої партії пального, а й враховують очікуване зростання нафтових котирувань у найближчі місяці.

«Вони закладають у роздрібну ціну очікування щодо того, якою буде вартість нафтопродуктів через місяць, два чи три», – пояснює експерт. За його словами, саме це призводять до завищення цін на пальне. Для порівняння він згадує ситуацію на початку літа, коли ціни на нафту також перевищували $100 за барель. При цьому, за його оцінкою, нині за аналогічної вартості нафтопродуктів на гуртовому ринку українські оператори продають літр на 15–20 грн дорожче.

Експерт вважає, що для більшої прозорості ринку операторів варто зобов’язати щодня публікувати структуру роздрібної ціни на кожен вид пального та пояснювати її зміни.

Окремо Рябцев не пов’язує нинішнє зростання цін безпосередньо з ударами по АЗС та паливній інфраструктурі. Він звертає увагу, що у прифронтових регіонах пальне подекуди дешевше, ніж у західних областях.

Рябцев нагадує, що дорожче пальне впливає не лише на водії і транспорту галузь, вартість бензину і дизеля зрештою позначається на цінах майже всіх товарів та послуг.

Що змінить акциз у 2027 році

В Україні з 1 січня 2027 року має зрости акциз на пальне. Для бензину ставка збільшиться з 300,8 до 329,9 євро за 1000 літрів, для дизеля – з 253,8 до 291,9 євро.

За розрахунками Сергія Сапєгіна, за нинішнього курсу євро саме збільшення акцизу дасть близько 1,49 грн додаткового податку на літр бензину та 1,95 грн на літр дизеля.

Оскільки на цю суму також нараховується ПДВ, повний податковий ефект для споживача становитиме близько 1,79 грн/л бензину та 2,34 грн/л дизеля.

Однак фактична ціна на АЗС залежатиме не лише від податку. Значення матимуть курс валют, нафтові котирування та запаси пального, які оператори придбають до зміни ставок.

Сапєгін звертає увагу, що наприкінці року оператори можуть завезти додаткові обсяги за старими ставками. Це може частково відтермінувати вплив нового акцизу на цінники у січні та навіть лютому.

Геннадій Рябцев також очікує подальшого зростання цін. Водночас він не називає конкретної надбавки, яка додасться до літра, оскільки, за його оцінкою, кінцева ціна залежить не лише від податку, а й від політики самих трейдерів.

Водночас є й значно жорсткіші прогнози. Генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін оцінює, що у лютому 2027 року дизель може коштувати 115–120 грн за літр. За найгіршого сценарію він допускає зростання до 140–145 грн/л. Для бензину експерт називав орієнтир близько 105–110 грн/л, а то й до 130 грн за літр.

Чи буде дефіцит пального

Попри різке подорожчання, експерти не прогнозують дефіциту пального. Геннадій Рябцев вважає, що нині Україна має справу не з нестачею нафтопродуктів, а саме з високими цінами.

«У нас зараз цінова криза, у нас не паливна криза, тому що немає у нас нестачі нафтопродуктів», – каже експерт. За його словами, на ринку достатньо бензину та дизеля, тому підстав говорити про неминучий дефіцит окремих видів пального наразі немає.

Схожу оцінку дає і Сергій Сапєгін: головним ризиком для дизельного ринку він називає не зникнення пального з АЗС, а подальше зростання вартості імпортного ресурсу.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн також не прогнозує тотального дефіциту пального, як це було, наприклад, на початку повномастабної війни навесні 2022 року. За його словами, український паливний ринок побудував гнучку систему постачання через західний і південний кордони, яка вже витримала чимало випробувань. Навіть попри те, що у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 заправок, жоден населений пункт не залишився повністю без пального.

«Чи можуть бути перебої з пальним? Не виключаю. Не через удари по АЗС, а через системну роботу ворога по іншій паливній інфраструктурі», – пояснює експерт.

Водночас найбільші мережі АЗС, до яких звернувся «Главком», в нинішніх обставинах уникають публічних оцінок і оприлюднення планів. Представники паливного ринку пояснюють небажання говорити про ціни, зокрема, регулярними ударами по українських АЗС та іншій паливній інфраструктурі.

Кароліна Терещенко, «Главком»