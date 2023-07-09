Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти на Запоріжжі почали мінувати критичну інфраструктуру – Федоров

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти на Запоріжжі почали мінувати критичну інфраструктуру – Федоров
У тимчасово окупованому Мелітопольському районі ворог замінував водогін
фото з відкритих джерел

Щодо Запорізької АЕС, то Федоров вважає, що ворог постійно буде шантажувати увесь світ, доки військові не звільнять Енергодар

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі ворог замінував водогін та об'єкти критичної інфраструктури. про це розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Так, на прикладі Мелітополя ми розуміємо, що водогін, який живить питною водою місто, заміновано, та електричні мережі», - розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Щодо Запорізької АЕС, то Федоров переконаний, що ворог постійно буде шантажувати увесь цивілізований світ, доки наші героїчні військові не звільнять Енергодар, де розташована ця станція. 

Також мер Мелітополя розповів, що окупанти продовжують посилювати протистояння спротиву українців на окупованих територіях

«Один з елементів, який вони додали до фільтрації, обшуків, викрадення людей, - зробили Telegram-бот в якому вони намагаються купити інформацію про спротив. Тож вони роблять оголошення, пропагандистські відео про те, що вони начебто знаходять якийсь спротив і намагаються купити інформацію, якщо хтось здасть проукраїнських людей», - повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що останній енергоблок Запорізької АЕС продовжує перебувати у стані «гарячого зупину». Це означає, що цей блок продовжує становити підвищену небезпеку.

Також «Енергоатом» попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції – окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

До слова, 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. За словами розвідки, офіційна мета приїзду Кирієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційна – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

Теги: окупанти Енергоатом замінування Запорізька область Іван Федоров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Хотів здійснити платіж в Росію. Відомий український письменник потрапив у скандал
Хотів здійснити платіж в Росію. Відомий український письменник потрапив у скандал
Окупанти на Запоріжжі почали мінувати критичну інфраструктуру – Федоров
Окупанти на Запоріжжі почали мінувати критичну інфраструктуру – Федоров
У Twitter верифіковані акаунти поширюють фейки про війну в Україні
У Twitter верифіковані акаунти поширюють фейки про війну в Україні
Окупанти завдали удару по Херсонщині: є постраждалий
Окупанти завдали удару по Херсонщині: є постраждалий
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
ЗСУ розміновують місцевість та палять ворога артилерією – Маляр про наступ на півдні
ЗСУ розміновують місцевість та палять ворога артилерією – Маляр про наступ на півдні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
35K
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
28K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
7924
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
7843
«Я раждьон в СССР»: у Запоріжжі вибухнув мовний скандал

Новини

Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Сьогодні, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Вчора, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Вчора, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:38

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту