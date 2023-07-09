Окупанти на Запоріжжі почали мінувати критичну інфраструктуру – Федоров

Щодо Запорізької АЕС, то Федоров вважає, що ворог постійно буде шантажувати увесь світ, доки військові не звільнять Енергодар

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі ворог замінував водогін та об'єкти критичної інфраструктури. про це розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Так, на прикладі Мелітополя ми розуміємо, що водогін, який живить питною водою місто, заміновано, та електричні мережі», - розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Щодо Запорізької АЕС, то Федоров переконаний, що ворог постійно буде шантажувати увесь цивілізований світ, доки наші героїчні військові не звільнять Енергодар, де розташована ця станція.

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Також мер Мелітополя розповів, що окупанти продовжують посилювати протистояння спротиву українців на окупованих територіях

«Один з елементів, який вони додали до фільтрації, обшуків, викрадення людей, - зробили Telegram-бот в якому вони намагаються купити інформацію про спротив. Тож вони роблять оголошення, пропагандистські відео про те, що вони начебто знаходять якийсь спротив і намагаються купити інформацію, якщо хтось здасть проукраїнських людей», - повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що останній енергоблок Запорізької АЕС продовжує перебувати у стані «гарячого зупину». Це означає, що цей блок продовжує становити підвищену небезпеку.

Також «Енергоатом» попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції – окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

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До слова, 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. За словами розвідки, офіційна мета приїзду Кирієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційна – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.