Головнокомандувач ЗСУ відвідав угруповання військ «Хортиця» й «Таврія»: деталі

Залужний разом з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ «Хортиця» і «Таврія»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою відвідали оперативно-стратегічні угруповання військ «Хортиця» і «Таврія». Про це інформує Залужний у Facebook.

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«З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ «Хортиця» і «Таврія». Дякую кожному, хто боронить нашу землю», – йдеться у повідомленні.

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В опублікованому відео Залужний також заявив: «Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо».

Раніше повідомлялося, що 6 липня, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала спільно з президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком домовилися про взаємодію між військом та енергетиками для планування можливих сценаріїв подій на ЗАЕС.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.