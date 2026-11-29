Цього тижня українські виробники почали підвищувати ціни на ріпчасту цибулю на тлі помітного зростання попиту. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Водночас пропозиція якісної продукції на ринку залишається досить обмеженою, оскільки багато господарств продовжують утримуватися від реалізації овочів зі сховищ.

Зростання цін спостерігається виключно в сегменті продукції високої якості. Наразі господарства пропонують якісну цибулю по 10-16 грн/кг ($0,22-0,35/кг), що в середньому на 11% дорожче порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

За поточними цінами цибуля в Україні вже перевищує показники аналогічного періоду минулого року в середньому у 2,6 раза. Фахівці ринку відзначають, що ця ситуація має дещо штучний характер і пов’язана з тим, що багато господарств відмовляються від продажів за поточними цінами, створюючи ще суттєвіший дефіцит продукції на ринку.

Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.

До слова, внутрішній ринок України повністю забезпечений соняшниковою олією, попри російські удари по підприємствах харчової промисловості. Дефіциту продукції не очікують, а її експорт продовжується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький