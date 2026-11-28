Курс валют 28 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,10 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 28 листопада 2026 року. Порівняно з 27 листопада, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,10 грн, євро – 49,49 грн, польського злотого – 11,04 грн.
Курс валют станом на 28 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,1064
|49,4942
|59,1216
|11,0479
|54,1032
|
Ощадбанк
|44,85 / 45,50
|49,10 / 50,10
|58,30 / 60,50
|10,80 / 11,30
|52,90 / 54,90
|
Приватбанк
|44,80 / 45,40
|48,90 / 49,90
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|45,10 / 45,70
|49,60 / 50,30
|58,70 / 60,10
|
10,90 / 11,20
|-
|
monobank
|45,00 / 45,44
|49,29 / 49,99
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,85 / 45,35
|
49,10 / 49,75
|56,80 / 60,40
|10,40 / 11,40
|
51,50 / 55,60
|
OTP Bank
|44,90 / 45,60
|49,00 / 50,00
|-
|-
|53,75 / 54,75
|
Укрсиббанк
|44,85 / 45,45
|49,15 / 50,10
|58,20 / 60,30
|-
|53,00 / 55,00
За тиждень євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий подешевшали, а долар США та швейцарський франк подорожчав.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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