Блогер Сергій Яцкоборовський спробував прожити місяць на продуктах, які придбав за 1000 гривень. Упродовж 30 днів на своєму каналі він показував, що готує з запасів, як розподіляє їжу та чи вдається йому не виходити за межі бюджету. Про це повідомляє «Главком».

Для експерименту чоловік закупився у супермаркеті «Велмарт». До його кошика потрапили курячий і рибний фарш, курячі шийки, тушковане м'ясо, консерви, яйця, сир, молочні продукти, овочі, яблука, борошно, крупи, макарони, олія, спеції, чай і кава.

Перші дні блогер готував доволі різноманітні страви: макарони з фаршем, деруни, гречку з яйцем, млинці з сиром, овочеві салати та яблучний пиріг. Згодом до меню додалися домашні вареники, пельмені, чебуреки, супи й коржики з борошна та води.

У міру того, як запаси зменшувалися, чоловік почав економити навіть на окремих інгредієнтах. Наприклад, беріг цукор для випічки, використовував яблучні шкірки для компоту, а борошно стало основою багатьох страв. На третьому тижні він також готував гриби, які назбирав у лісі.

Перші дні блогер готував доволі різноманітні страви скріншот із відео

Під час експерименту блогер скаржився на біль у горлі та проблеми із самопочуттям. Однак не стверджував, що це було наслідком такого харчування. У фінальному відео він розповів, що намагався розподілити продукти так, аби їх вистачило до кінця місяця.

«На першому тижні я дуже і дуже добре їв. Потім зрозумів, що так я не вивезу, якщо продовжу. Тому на наступному тижні скоротив свої харчі, щоб на останньому тижні знову нормально харчуватися», – пояснив Яцкоборовський.

На початку випробування чоловік важив 83,6 кг. Після 30 днів експерименту ваги показали 81,5 кг. Отже, за місяць він втратив 2,1 кг. За словами блогера, це сталося без кардіотренувань і додаткових фізичних навантажень.

На завершення в нього залишилися лише приправи, трохи олії, сіль і кава ще на одне приготування.

Водночас Яцкоборовський закликав глядачів не повторювати його досвід, оскільки такий спосіб харчування може бути небезпечним. Натомість запропонував брати на замітку окремі бюджетні рецепти та способи економії на продуктах.

Раніше український блогер Сергій Яцкоборовський вирішив перевірити, чи реально прожити тиждень, витрачаючи на їжу лише 100 гривень на день. Упродовж семи днів він купував продукти в різних супермаркетах, готував із них прості страви й наприкінці експерименту зважився, щоб побачити, чи вплинув такий раціон на його вагу.

Також Катерина Кухар, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, розповіла про звички, які допомагають їй підтримувати форму навіть за відсутності постійних балетних навантажень. За словами артистки, сама собою фізична форма не зберігається, тому в її розкладі є місце для регулярних тренувань, прогулянок і масажів.