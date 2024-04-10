«Нафтогаз» розкрив суму боргів за газ на кінець опалювального сезону. Що буде з тарифами далі?

Уряд ламає голову: чи залишати незмінним тариф на тепло та гаряче водопостачання для населення?

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінінфраструктури) запропонувало уряду продовжити дію режиму ПСО – покладання спеціальних обов’язків на компанію «Нафтогаз України» задля стримування росту цін для побутових споживачів – до 15 квітня 2025 року. Мінінфраструктури пропонує продовжити ще на рік нині чинну ціну на газ для теплопостачальних підприємств, тобто залишити без змін ціну газу для виробників теплової енергії для населення на наступний опалювальний сезон – 7,42 грн/куб.м (з ПДВ) з 1 вересня 2024 року до 15 квітня 2025 року; для бюджетних установ – 16,39 грн/куб.м.

Нагадаємо, що під час війни уряд пообіцяв українцям незмінний тариф попри різке зростання вартості енергоносіїв на європейських газових біржах.

Проте більшість виробників тепла мають величезні борги за газ перед «Нафтогазом України». За даними «Нафтогазу України», на 31 березня заборгованість підприємств теплокомуненерго становила 63,4 млрд грн. Побутові споживачі, тобто населення, заборгували 9,8 млрд грн.

Скриншот презентації «Нафтогазу»

«Главком» писав про те, що через катастрофічне падіння платежів за спожитий газ існує реальна загрози фінансового дефолту «Нафтогазу України». Як повідомлялося, рік тому, станом на квітень 2023 року новий на той момент топ-менеджер компанії Олексій Чернишов вимагав від уряду 327 (!) млрд грн компенсації з держбюджету. Проте Кабмін суттєво вгамував апетити компанії…

для ТКЕ – 7 420 гривень (з урахуванням ПДВ) за 1000 кубометрів газу;

для бюджетних організацій – 16 390 грн з ПДВ за 1000 кубометрів. Нагадаємо, підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), які постачають тепло та гарячу воду населенню і бюджетним установам, купують газ у компанії «Нафтогаз» за пільговими цінами. Уряд поклав на «Нафтогаз» спеціальні обов'язки (ПСО), відповідно до яких постачальник має продавати таким підприємствам газ за фіксованими цінами:

Завдяки фіксованим цінам на газ підприємства ТКЕ утримують від зростання тарифи на тепло та гарячу воду для населення і бюджетників, які були зафіксовані станом на 24 лютого 2022 року та мають залишатися незмінними до кінця війни, адже на їхнє підвищення уряд запровадив мораторій.

Фіксовані тарифи для підприємств ТКЕ були затверджені урядовою постановою № 812 від 19 липня 2022 року – згодом дію постанови було продовжено до 15 квітня 2024 року. Тепер пропонується її знову продовжити до 15 квітня 2025 року.

Якщо уряд не продовжить дію режиму ПСО на наступний опалювальний сезон, тоді підприємства ТКЕ будуть змушені купувати газ у «Нафтогазу України» за ринковими цінами, які в рази вищі від нині чинних фіксованих цін для виробників тепла і бюджетних організацій. І тоді тарифи на тепло та гарячу воду для населення можуть відразу подорожчати у півтора-два рази.