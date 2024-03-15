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Україна створить два індустріальні парки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна створить два індустріальні парки
На кінець вересня 2023 року в Україні було 65 індустріальних парків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нові індустріальні парки уряд планує відкрити на Львівщині та Рівненщині

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення ще двох індустріальних парків із понад 3,4 тис. робочих місць. Про це повідомила пресслужба уряду.

У Рівненській області започаткують індустріальний парк зі спеціалізацією на промислове перероблювання. Очікується створення 1,4 тис. робочих місць та інвестиції на суму понад 1 млрд грн.

Індустріальний парк на Львівщині спеціалізуватиметься на переробній промисловості з особливим акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції становитимуть понад 2 млрд грн. Очікується створення понад 2 тис. нових робочих місць. 

Індустріальний парк, або промисловий парктериторія, виділена під час планування міста для промислового розвитку. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою та забезпечення контролю над виробництвом та впливом на довкілля.

Згідно із законодавством, для резидентів індустріальних парків передбачене звільнення від ПДВ і мит під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на 10 років у разі провадження діяльності в межах індустріальних парків; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.

Станом на кінець вересня 2023 року в Україні було 65 індустріальних парків. Половина з них зареєстровані ще в період із 2013-го до 2018-2019 років, але вони не працюють, казав заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. Влада планувала виключити такі індустріальні парки з реєстру за бездіяльність.

А індустріальні парки, які відповідають вимогам закону, зокрема ті, що мають керівну компанію та надають звіти, розділять на конкурсній основі державну підтримку в розмірі 1 млрд грн, заплановану в державному бюджеті на 2024 рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 2 червня 2023 року включив до реєстру ще один індустріальний парк – «Вестерн Індастріал» на Закарпатті.

До слова, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

Компаніям, що керують, та ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від діяльності).

Крім того, з бюджету частково компенсуватимуть інвестиції учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

Теги: індустріальний парк уряд Кабмін

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