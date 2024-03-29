Шмигаль пояснив, як завершення опалювального сезону вплине на енергосистему

За словами Шмигаля, Україна успішно пройшла опалювальний сезон

Завершення опалювального сезону дозволить краще збалансувати енергосистему України, проте «Пункти незламності» продовжать працювати. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Через прийнятні погодні умови низка громад та міст вже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. Попри величезні виклики та загрози, ми пройшли його (опалювальний сезон – «Главком») успішно», – наголосив Шмигаль.

Вимкнення опалення, за словами прем'єра, дозволить краще збалансувати енергосистему.

«Це ресурси, які ми зараз потребуємо і направимо на те, аби світло було в усіх українських родин. Ремонти не зупиняємо ні на хвилину. Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими», – підкреслив глава уряду.

Водночас Шмигаль запевнив, що попри завершення опалювального сезону, «Пункти незламності» продовжать працювати, «їх працює по країні більш як 10 тис.».

Прем’єр наголосив, що усі пункти мають бути доступні для людей повсякчас, саме для цього уряд схвалив постанову, яка унормує питання переведення їх роботи на постійну основу.

Як повідомлялося, опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря.

До слова, сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти України. Через це у низці регіонів з'явились проблеми з електропостачанням.