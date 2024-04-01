Аграрний комітет повідомив, чи зміняться ціни на продукти найближчим часом

Нардеп: Фермерські господарства за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками

Прогнозується незначне зростання цін на молочну продукцію у разі подорожчання палива

Народний депутат та член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук повідомив, що цієї весни не прогнозується суттєвого підвищення цін на основні продукти.

«На мою думку кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем», – сказав парламентар.

Також нардеп спрогнозує зниження цін на яйця, адже у весняно-літній період з'являється багато домашньої продукції. За його словами, фермерські господарства за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками.

При цьому можуть несуттєво зрости ціни на молочну продукцію у разі подорожчання палива, додав народний депутат.

Нагадаємо, в Україні вчергове знизилася ціна на моркву. Експерти пов’язують це зі збільшенням пропозиції цього овоча з місцевих господарств, що знизило споживчий попит і негативно позначилося на темпах реалізації продукту.

Нині в Україні ціна на моркву в середньому на 75% нижче, ніж наприкінці березня минулого року. Якщо найближчим часом ситуація на ринку не зміниться, виробники будуть готові й надалі знижувати ціни на цей овоч, щоб збільшити темпи збуту.

Стало відомо, що з початку минулого тижня на внутрішньому ринку України помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці змогли дещо підвищити ціну на цю продукцію. Проте в Україні очікується збільшення поставок томату з Туреччини, що дасть змогу зняти напругу і стабілізувати цінову ситуацію