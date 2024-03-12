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Кабмін визначив розмір виплат дітям загиблих військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін визначив розмір виплат дітям загиблих військових
Якщо у сім'ї загиблого захисника двоє або більше дітей, то кожна з них отримає не менше 6,1 тис. грн допомоги
фото з відкритих джерел

Кабмін встановив адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

Кабінет міністрів України запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Їм платитимуть від 6,1 тис. грн. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з рішенням Кабміну, було встановлено адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув (зник безвісти) під час участі в обороні країни.

Дітям віком від 1 до 15 років буде встановлено такі виплати:

  • не менше 7,8 тис. грн – на одну дитину;
  • не менше 6,1 тис. грн – кожній дитині, якщо у сім'ї двоє або більше дітей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про біологічне батьківство (материнство) для військових у разі їхньої загибелі. Зокрема, репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив спрощення системи виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. Так, Міністерство оборони отримає спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Раніше стало відомо, що вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг.

Теги: Кабмін соцвиплати діти військові

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