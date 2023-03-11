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У Києві повністю відновлено теплопостачання після ворожого обстрілу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві повністю відновлено теплопостачання після ворожого обстрілу
фото з відкритих джерел

Електро- та водопостачання також функціонує у штатному режимі

Під вечір суботи, 11 березня, роботу централізованого теплопостачання в Києві відновлено в повному обсязі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що комунальники досі працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Не дивлячись на це, за його словами, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.

«Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі», – зауважив Кличко.

Нагадаємо, що 9 березня Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом тієї доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 

Того дня росіяни випустили по Києву практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. У тому числі «Кинджал».

Відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва. Внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.

Теги: опалення водопостачання Київ електроенергія

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