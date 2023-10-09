Головна Новини
search button user button menu button

КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Захист країни неможливий без власної оборонної індустрії
фото з відкритих джерел

Підприємство оприлюднило відкритий лист до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Державне підприємство КБ «ЛУЧ», що випускає критичні для армії види озброєння, зокрема ракетні комплекси «Вільха», крилаті ракети «Нептун», протитанкові ракетні комплекси «Стугна», звернулося до уряду, повідомляють «Факти».

Підприємство заявляє, що попри те, що парламент конституційною більшістю голосів  скасував висновки Державної аудиторської служби (ДАСУ), згідно з якими весь прибуток постачальників Міноборони було розцінено як «збитки держави», воно вдруге за місяць піддається перевіркам Державної аудиторської служби. Багатомільйонні претензії  загрожують повною зупинкою виробництва. Про це йдеться у відкритому листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«ДП «ДержККБ «ЛУЧ» змушене повторно звернутися до Уряду та вищого політичного керівництва країни через дії та висновки Державної аудиторської служби України. Через 10 днів після публічного звернення нашого підприємства з приводу помилковості висновків Держаудитслужби та пов'язаних з цим загроз, 29 вересня Державна аудиторська служба розпочала ревізію «окремих питань» діяльності ДП «ДержККБ «ЛУЧ», у тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на нашу продукцію», – йдеться у зверненні до прем'єр-міністра.

КБ «ЛУЧ» закликає Шмигаля подати до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає під час дії військового стану мораторій на перевірки, зокрема Держаудитслужбою, підприємств, які виробляють озброєння та військову техніку.

КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України фото 1
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України фото 2

У зверненні наголошується, що вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства та ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу загалом.

«Вимушені витрачати оборотні кошти на ліквідацію ракетних ударів, відновлення та заміну знищених чи пошкоджених складових частин, вжиття заходів релокації, дублювання та розширення виробництва з метою нарощування виробничих потужностей, тому ситуація з вимогами Держаудитслужби критична для підприємства та взагалі виживання оборонно-промислового комплексу», – йдеться у листі.

Нагадаємо, що у вересні парламент ухвалив постанову № 10071, яка зобов'язує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Проте ДАСУ продовжує стверджувати, що Верховна Рада підтвердила правильність її дій.

«29 вересня 2023 року на відкритті Першого Міжнародного форуму оборонних індустрій Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України президент України Володимир Олександрович Зеленський повідомив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів України системно спрощує бюрократичні процедури для виробництва озброєння. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що захист країни неможливий без оборонної індустрії», – йдеться у зверненні.

Читайте також: Хто і скільки заробляє на війні? Як постачальники ЗСУ посварилися з урядом
Теги: Кабмін Міноборони озброєння Денис Шмигаль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на зараз в ЗСУ є дві «козирні карти», якими вони можуть походити
Контрнаступ: провал чи успіх?
20 вересня, 14:28
Суровікін отримав нову посаду
Екскомандувач військами РФ в Україні Суровікін отримав нову посаду
10 вересня, 19:59
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
18 вересня, 06:12
ЗСУ досягли успіху на кількох напрямках. ISW повідомив деталі
ЗСУ досягли успіху на кількох напрямках. ISW повідомив деталі
27 вересня, 06:24
Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся на Житомирщині
Україна запустить ринок послуг із розмінування
27 вересня, 15:16
Агресор сконцентрував на окупованих територіях України понад 420 тисяч військових
Розвідка повідомила, скільки військових Росія зосередила на окупованих територіях
10 вересня, 17:42
Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
18 вересня, 18:10
Санкції стосовно Віталія Захарченка були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року згідно чинного на той час законодавства
Чому РНБО затягує із санкціями проти ексміністра Захарченка? Аналітики назвали причину
5 жовтня, 12:31
Із 26 тис. зниклих – 11 тис. – це цивільні громадяни
МВС озвучило, скільки військових вважаються зниклими безвісти
5 жовтня, 12:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
50K
В Україні випав перший сніг
16K
Помер один із найвідоміших котів України (фото)
13K
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри
5547
«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко
4903
Московський патріархат та мітки «русского міра»

Новини

КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Сьогодні, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту