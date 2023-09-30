Шмигаль розповів, скільки оборонних підприємств України постраждали від атак РФ

За словами Шмигаля, від російських атак постраждали 37 оборонних підприємств

За словами Шмигаля, оборонна промисловість залишається однією з основних цілей російських атак

В результаті російських ударів по Україні постраждали майже 40 українських оборонних підприємств. Оборонна промисловість залишається однією з основних цілей російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі оборонних індустрій.

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«Від таких атак постраждали 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення. Російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує виробництва озброєння та військової техніки. Можна сказати: хто посіяв вітер – той пожне бурю», – сказав глава уряду.

Як розповів Шмигаль, Україна також співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки, а також опрацьовує питання щодо створення на українській території замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.

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«Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагають поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у промислове середовище країн-партнерів. Але нам потрібно більше. Саме тому за ініціативи президента Володимира Зеленського ми сьогодні проводимо цей форум», - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

Також президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.

До слова, в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд.