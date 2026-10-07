Ціни на оренду квартир у Чернівцях у жовтні 2026 року

Двокімнатні квартири та пентхауси в якісних житлових комплексах коштують від 45 тис. грн і більше

У Чернівцях попит на оренду перевищує кількість доступних квартир. Житло за адекватною ціною розбирають за день-два, а частина пропозицій взагалі не потрапляє в оголошення – власників одразу знаходять клієнти, які чекають на вільне житло.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир і будинків.

Попит на оренду зберігається

Голова Чернівецького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олександр Сопівник у коментарі «Главкому» розповів, що попит на оренду в місті стабільно високий, а ціни, за його словами, високі в усіх сегментах.

Квартири здаються дуже швидко. Якщо ціна відповідає ринку, об’єкт може знайти орендаря за 24–48 годин. Довше шукають орендарів, коли власник завищує ціну або висуває власні вимоги: без тварин, без дітей, певна кількість мешканців тощо.

«Частина клієнтів просто чекає на появу потрібного житла під свій запит, і ми одразу пропонуємо їм варіанти. Такі квартири здаються ще до того, як оголошення з'являються в публічному просторі», – пояснює Сопівник.

Скільки коштує оренда квартир

Найдешевші варіанти, за словами Сопівника, – це старий житловий фонд, зокрема «чешки» та «хрущовки». Однокімнатні квартири в дешевому сегменті стартують від 13,5 тис грн, двокімнатні – від 18 тис. грн.

Новобудови коштують дорожче. Однокімнатні квартири в них можуть сягати 22,5–27 тис. грн, а двокімнатні коливатися в межах 29 –31,5 тис. грн. Найвищі ціни – у якісних житлових комплексах з гарним наповненням. Втім, за словами рієлтора, таких об’єктів на ринку дуже мало.

Двокімнатні та більші квартири в хороших ЖК можуть коштувати майже 45 тис. грн і більше. Це стосується, зокрема, пентхаусів.

З липня темпи зростання прискорилися: до міста приїхали студенти та сім’ї, частина людей повернулася з Європи, а у вересні додалася активність через ситуацію в країні. «Росте попит – росте ціна», – каже Сопівник. За останній квартал, за його оцінкою, оренда подорожчала на 10%, а можливо, й на 15%. Порівняно з минулим роком оренда подорожчала приблизно на 25–30%.

Оренда будинків

Окремо Сопівник говорить про будинки для великих сімей. У преміумсегменті, за його словами, знайти будинок навіть за 45 тис. непросто. Пропозицій небагато, а попит є.

«Ми особисто мали складнощі з пошуком об’єктів і за півтори, і за дві, і за дві з половиною тисячі доларів, щоб знайти щось відповідне, якісне, з нормальним заїздом, з інфраструктурою», – розповідає він.

Дешевше обійдуться будинки в передмісті чи ближніх селах: там трапляються варіанти за 31,5-36 тис.

Що каже статистика

У Чернівцях восени суттєво скоротилася пропозиція орендного житла. За даними ЛУН, з початку серпня до початку жовтня кількість оголошень про оренду квартир зменшилася на 65%.

На початку літа середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 15,5 тис. грн, двокімнатної – 18,4 тис. грн. Водночас у серпні на одне оголошення в середньому претендували 15 потенційних орендарів.

Ціна оренди житла у Чернівцях графіка: ЛУН

На сайті ЛУН серед однокімнатних квартир у Чернівцях найчастіше трапляються варіанти за 12–14 тис. грн та 18–20 тис. грн – по п’ять оголошень у кожному діапазоні. Ще чотири квартири пропонують за 8–10 тис. грн, стільки ж – за 30–32 тис. грн.

Однокімнатні квартири: найпоширеніші ціни оренди графіка: ЛУН

Серед двокімнатних квартир найбільше пропозицій можна знайти в діапазоні 18–20 тис. грн – таких оголошень десять. По чотири квартири за 12–14 тис. грн і 22–24 тис. грн.

За скільки найчастіше здають двокімнатні квартири в Чернівцях графіка: ЛУН

Щодо трикімнатних квартир, найбільше оголошень припадає на дорожчий сегмент – 44–46 тис. грн. Таких варіантів чотири. Водночас лише дві трикімнатні квартири пропонуються за 20–22 тис. грн.

Найпоширеніші ціни на трикімнатні квартири графіка: ЛУН

Раніше «Главком» писав, що у Києві частина орендарів виїжджає, і власники дорогого житла переглядають ціни. Експерти зазначають, що на рішення тепер впливає не лише вартість оренди: ключовими чинниками стали безпекова ситуація, наявність укриттів та енергонезалежність оселі для успішного проходження опалювального сезону.

В Ужгороді охочих винайняти житло значно більше, ніж вільних квартир. Зокрема, після посилення обстрілів у різних регіонах України частина людей знову розглядає переїзд до більш безпечних областей. Додатково на попит впливають побоювання щодо складної зими.

В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5–10 потенційних орендарів. Найчастіше шукають однокімнатні та двокімнатні квартири. Водночас є попит і на трикімнатне житло, яке переважно шукають родини із дітьми, які переїжджають до міста.

У Вінниці зараз дуже високий попит на орендоване житло. Найактивніше квартири шукають переселенці з прифронтових міст, студенти та люди, які приїжджають до міста через роботу. Водночас найбільше проблем виникає з пошуком бюджетних варіантів – їх на ринку бракує.

У Харкові восени 2026 року різко зріс попит на оренду житла. За останній рік вартість квартир у місті в окремих сегментах зросла вдвічі, а вільні помешкання можуть знайти орендарів за один-два дні. У Миколаєві також бракує квартир для оренди.