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«Космічні ціни». Рієлтори шокували вартістю оренди в одному із міст України

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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«Космічні ціни». Рієлтори шокували вартістю оренди в одному із міст України
Попит на житло в Ужгороді значно перевищує пропозицію
колаж: glavcom.ua

Рієлтор розповів, скільки нині коштує оренда житла в найбезпечнішому місті України

В Ужгороді попит на оренду житла значно перевищує пропозицію. Через нову хвилю внутрішньої міграції та побоювання щодо складної зими в місті бракує вільних квартир. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир в Ужгороді у вересні 2026 року».

Голова Закарпатського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Роман Перегинець пояснив, що наразі охочих орендувати житло більше, ніж доступних квартир. Зокрема, після посилення обстрілів у різних регіонах України частина людей знову розглядає переїзд до більш безпечних областей. Додатково на попит впливають побоювання щодо складної зими.

Оренда житла в Ужгороді при цьому залишається дорогою. За словами рієлтора, однокімнатні квартири коштують від $400 на місяць, тобто приблизно від 18 тис. грн. Двокімнатне житло можна знайти від $700 (близько 31 тис. грн), однак таких пропозицій небагато.

Вартість окремих квартир може сягати $1,5 тис. на місяць, або близько 67 тис. грн. «Розумію, що це космічна верхня ціна», – зауважив Перегинець.

Трикімнатні квартири, за його словами, стартують приблизно від $1 тис. на місяць (майже 45 тис. грн).

Як зазначив рієлтор, порівняно з осінню 2025 року орендні ціни в Ужгороді зросли приблизно на 40–50%.

Раніше «Главком» писав, що у Вінниці зараз дуже високий попит на орендоване житло. Найактивніше квартири шукають переселенці з прифронтових міст, студенти та люди, які приїжджають до міста через роботу. Водночас найбільше проблем виникає з пошуком бюджетних варіантів – їх на ринку бракує.

Також на початку осені  подорожчала оренда квартир у Хмельницькому. Найбільше це помітно у сегменті недорогого житла: перед початком навчального року до міста повернулися студенти. Через це доступних варіантів стало менше, а власники підняли ціни.

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Теги: Ужгород квартира оренда

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