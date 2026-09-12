«Попит зараз шалений»: рієлторка розповіла про ціни на оренду житла у Вінниці

Дешеве житло у Вінниці стає дефіцитом

У Вінниці зараз дуже високий попит на орендоване житло. Найактивніше квартири шукають переселенці з прифронтових міст, студенти та люди, які приїжджають до міста через роботу. Водночас найбільше проблем виникає з пошуком бюджетних варіантів – їх на ринку бракує.

«Главком» розбирався, хто сьогодні орендує житло у Вінниці, які квартири користуються найбільшим попитом та що відбувається з цінами.

Хто формує попит на оренду

Про ситуацію на ринку оренди «Главкому» розповіла голова Вінницького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Лілія Пшенична. За її словами, попит на орендоване житло у Вінниці зараз дуже високий, і формують його одразу кілька категорій орендарів. Найбільша – мешканці прифронтових міст, частина з яких шукає тимчасове житло, а частина розглядає переїзд на довший термін.

«До нас звертається багато людей із прифронтових міст, які хочуть хоча б тимчасово переїхати сюди й перебути тут, поки там не покращиться ситуація», – розповідає Пшенична.

Частина переселенців спершу тільки придивляється до міста. «Є люди, які приїжджають, просто дивляться житло, тиждень підбирають, а потім їдуть і кажуть: «Ми ще з’їздимо додому на місяць-другий, а там будемо бачити – повертатися на зимівлю чи ні»», – каже рієлторка.

Окрему й дуже помітну частку попиту наприкінці літа формують студенти. У Вінниці багато вишів, тож липень-серпень традиційно стають періодом активного пошуку житла – як бюджетного, так і дорожчого.

Скільки коштує оренда

Лілія Пшенична зазначає, що у дешевшому сегменті однокімнатна квартира коштує орієнтовно 8–10 тис. грн на місяць, у дорожчому – від 10–12 до 18 тис. грн.

Двокімнатні квартири в бюджетнішому сегменті здають за 16–18 тис. грн, у дорожчому – за 22–25 тис. грн.

Чіткого поділу на «дешево» і «дорого» серед трикімнатних квартир та таунхаусів рієлторка не робить: за таке житло, яке зазвичай шукають родини, що переїжджають великим складом, платять уже до 35 тис. грн.

«Найбільше ціни зросли, можливо, десь на 7% за рік. Загалом оренда дорожчає на 7–10% щороку – так було навіть до повномасштабного вторгнення. Кінець літа завжди був періодом, коли багато молоді переїжджає: хтось випустився й шукає роботу, хтось влаштовується на підприємства», – пояснює Пшенична.

Головна проблема ринку – дефіцит бюджетного житла. «Бюджетного не вистачає. Багато студентів іде в гуртожитки – навіть ті, кого батьки хотіли б влаштувати інакше. І не завжди ми можемо допомогти людям, які приїжджають до нас з інших міст», – каже голова Вінницького відділення АФНУ.

Нове будівництво ситуацію поки суттєво не полегшує. «Місто розбудовується. В нормальному темпі, я б сказала», – підсумовує Пшенична.

Що показує статистика

Станом на вересень 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 20 тис. грн на місяць – це на 33,3% більше, ніж рік тому. За пів року ціни на «однушку» зросли на 42,8%, а за останній місяць – ще на 11,1%.

Двокімнатні квартири коштують у середньому 22 тис. грн – на 46,6% дорожче, ніж торік. З серпня вартість оренди піднялася на 4,7%. Щодо цін на трикімнатні квартири даних для статистики замало.

Середні ціни оренди квартир у Вінниці графіка: ЛУН

Більшість однокімнатних квартир у Вінниці здається в діапазоні 16 000 – 20 000 грн, а абсолютний пік пропозицій припадає саме на позначку близько 17 000 грн.

Найбільш поширена оренда однокімнатних квартир графіка: ЛУН

Оренда 2-кімнатних квартир у Вінниці стартує від 15 000 грн – дешевшого житла практично немає. Основний вибір зосереджений у діапазоні 20 000 – 26 000 грн із піком на позначці 24 000 – 25 000 грн. Преміальний сегмент помітно ширший, ніж в однокімнатних: є стабільний попит і пропозиція в районі 34 000 – 36 000 грн, а окремі варіанти сягають 50 000 грн і більше.

Найбільш поширена оренда двохкімнатних квартир графіка: ЛУН

Ринок трикімнатних квартир у Вінниці дуже обмежений за пропозицією, а ціни стартують переважно від 16 000 – 18 000 грн. Головний пік і ринкова норма — 26 000 – 27 000 грн (найбільше варіантів). Дорожчі та просторі квартири коштують у межах 30 000 – 35 000 грн, а поодинокі варіанти досягають 48 000 грн. Базовий бюджет для пошуку — від 25 000 грн.

Найбільш поширена оренда трикімнатних квартир графіка: ЛУН

Чого чекати восени та взимку

Найближчими місяцями очікувати здешевлення оренди у Вінниці не варто. Однак ближче до зими, за словами Пшеничної, традиційно ціни стабілізуються. «Взимку ринок завжди спокійніший», – зазначає рієлторка.

Водночас очікувати різкого здешевлення квартир не варто.

Раніще «Главком» писав, що ринок оренди у Львові восени 2026 року перетнув психологічну позначку, зафіксувавши новий історичний максимум. Так, у Львові суттєво зріс попит на оренду новобудов не лише через внутрішньо переміщених осіб, а й через наплив забезпеченої студентської молоді з усієї країни, який традиційно активізувався у серпні-вересні після складання НМТ.

Також «Главком» писав, що на початку осені оренда квартир у Хмельницькому подорожчала. Найбільше це помітно у сегменті недорогого житла: перед початком навчального року до міста повернулися студенти. Через це доступних варіантів стало менше, а власники підняли ціни.