Ціни на оренду квартир у Миколаєві у вересні 2026 року

Однокімнатну квартиру з ремонтом у середньому можна орендувати приблизно за 10 тис. грн на місяць

У Миколаєві наразі охочих зняти житло значно більше, аніж вільних квартир. Особливо бракує пропозицій у секторі приватних будинків. Вартість житла залежить від площі, стану та наявності ремонту.

«Главком» дізнавався, скільки зараз коштує оренда квартир у Миколаєві, які пропозиції переважають на ринку та чи варто очікувати зміни цін із наближенням зими.

Що відбувається з орендою житла в Миколаєві

Наразі однокімнатну квартиру в середньому можна орендувати приблизно за 10 тис. грн на місяць. Про це «Главкому» розповів голова Миколаївського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Тимур Снітко.

Однокімнатне житло без ремонту коштує дешевше – близько 6–7 тис. грн. Оренда двокімнатної квартири залежно від стану становить у середньому 12–13 тис. грн, а трикімнатної – 14–15 тис. грн на місяць.

Водночас на ринку є й дорожчі варіанти – окремі квартири здають за 20–25 тис. грн. Ще складнішою, за словами рієлтора, є ситуація з орендою приватних будинків: пропозиція обмежена, а ціни можуть сягати $1 тис. на місяць (близько 45 тис. грн).

Щодо зимового періоду, фахівець не очікує зниження вартості оренди. «Не бачу тенденції», – зазначив він.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у вересні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Миколаєві становить 8 тис. грн на місяць. Рік тому така квартира коштувала близько 6 тис. грн, тобто за рік оренда подорожчала на 33%.

Двокімнатні квартири зараз коштують у середньому 15 тис. грн. Рік тому – 8 тис. грн, це на 87,5% менше, ніж сьогодні.

Трикімнатні в середньому здають за 20 тис. грн на місяць. У вересні 2025 року це було близько 12 тис. грн – за рік ціна зросла на 67%.

Середні ціни оренди квартир у Миколаєві графіка: ЛУН

Найчастіше однокімнатні квартири в Миколаєві пропонують за 6–8 тис. грн на місяць. На ЛУН у цьому ціновому діапазоні є 20 оголошень. Ще 13 квартир здають за 8–10 тис. грн, а 12 варіантів коштують 4–6 тис. грн.

Найпоширеніші ціни на однокімнатні квартири в Миколаєві графіка: ЛУН

Серед двокімнатних квартир найбільше оголошень у діапазоні 14–16 тис. грн – таких варіантів на ЛУН 13. Ще 11 квартир пропонують за 8–10 тис. грн. Водночас є 10 оголошень із ціною 20–22 тис. грн та 8 варіантів за 6–8 тис. грн.

За скільки найчастіше здають двокімнатні квартири графіка: ЛУН

Серед трикімнатних квартир найбільше пропозицій припадає на дорожчий сегмент. 13 оголошень мають ціну від 20 до 25 тис. грн на місяць, ще 11 квартир здають за 25–30 тис. грн. Водночас у Миколаєві можна знайти й значно дешевші варіанти: 11 оголошень – у діапазоні 5–10 тис. грн. Ще 9 трикімнатних квартир пропонують за 15–20 тис. грн на місяць.

Цінові діапазони трикімнатних квартир графіка: ЛУН

Нагадаємо, Миколаїв є одним із міст, куди після початку повномасштабного вторгнення переїхали мешканці окупованих і прифронтових територій. Через близькість до Херсонщини та південних районів області тут залишається чимало внутрішньо переміщених осіб. Для частини людей Миколаїв спочатку був лише тимчасовим місцем перебування, однак згодом вони залишилися в місті на тривалий час.

Раніше «Главком» писав, що у Харкові восени 2026 року різко зріс попит на оренду житла. За останній рік вартість квартир у місті в окремих сегментах зросла вдвічі, а вільні помешкання можуть знайти орендарів за один-два дні.

Також у Вінниці зараз дуже високий попит на орендоване житло. Найактивніше квартири шукають переселенці з прифронтових міст, студенти та люди, які приїжджають до міста через роботу. Водночас найбільше проблем виникає з пошуком бюджетних варіантів – їх на ринку бракує.