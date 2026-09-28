Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 року

У вересні середня ставка оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську становила 22,5 тис. грн

У вересні в Івано-Франківську орендарям непросто знайти хорошу квартиру за доступною ціною. Попит залишається високим, найбільше житло шукають люди, які переїхали до міста з інших регіонів.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир в Івано-Франківську, яке житло шукають найчастіше та чи варто очікувати зниження цін узимку.

Попит на квартири перевищує пропозицію

Голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Нестор Слюсаренко у коментарі «Главкому» розповів, що на одну хорошу квартиру зараз може бути 5–10 дзвінків від потенційних орендарів.

Найчастіше шукають однокімнатні та двокімнатні квартири. Водночас є попит і на трикімнатне житло, яке переважно шукають родини із дітьми, які переїжджають до Івано-Франківська. За словами рієлтора, часто це родини з Києва, які планують залишитися у місті щонайменше на кілька місяців.

«Якщо приїжджає пара або сім'я з однією дитиною, вони найчастіше шукають однокімнатну чи двокімнатну квартиру. Якщо двоє людей працюють віддалено, то їм також зручніше мати дві кімнати, щоб не заважати один одному», – розповів Слюсаренко.

Окремо на ринок оренди вплинув наплив студентів. У серпні, за словами рієлтора, ситуація була особливо напруженою. Частина місцевих студентів не отримала місця в гуртожитках, оскільки навчальні заклади віддають їх переважно студентам із прифронтових міст. «Тому всі ці люди хлинули на ринок оренди. Якщо раніше студенти об'єднувалися і винаймали квартири за 10–12 тис. грн, то зараз двоє-троє можуть разом орендувати житло за 20–25 тис. грн», – зазначив він.

Слюсаренко каже, що саме в серпні квартир на ринку практично не було. У вересні пропозиція дещо зросла, однак хороше житло швидко знаходить орендарів.

Скільки коштує оренда і чи подешевшають квартири взимку

Найдорожчий сегмент – сучасні квартири в житлових комплексах, особливо квартири з новим ремонтом, які здають уперше. Такі однокімнатні квартири стартують приблизно від $500 (близько 22,5 тис. грн) на місяць, двокімнатні – від $700–750 або приблизно 31,5–33,7 тис. грн.

Квартири у новобудовах, яким уже 5–10 років, можуть коштувати приблизно на $100–150 дешевше. Рієлтор Слюсаренко пояснює, що попит на житло в сучасних ЖК залишається високим не лише через добрий стан квартир. Для орендарів важливі підземні паркінги, які можуть використовуватися як укриття, а також магазини, аптеки, спортзали та інші сервіси поруч.

Водночас дешевше житло можна знайти на вторинному ринку – у старих радянських та польських будинках. Однак і тут ціни за останній рік помітно зросли. «У нас була двокімнатна квартира, яку ми завжди здавали за 7,5–8 тис. грн. У серпні ми здали її за 12 тис. грн з першого показу за один день. Після цього ще за кілька годин отримали близько 10 дзвінків від потенційних орендарів», – розповів Слюсаренко.

Іншу двокімнатну квартиру, яку торік здавали за 15 тис. грн, цього року вдалося здати вже за 20 тис. грн. За оцінкою Слюсаренка, ціни на оренду за рік зросли приблизно на 40%.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у вересні середня оренда однокімнатної квартири в Івано-Франківську становить 22,5 тис. грн на місяць. У тому році таке житло коштувало 15,8 тис. грн, тобто подорожчало на 42%.

Двокімнатну квартиру в середньому здають за 27 тис. грн. За рік її оренда зросла з 18,7 тис. грн на 44%.

Найбільше за рік подорожчали трикімнатні квартири. У вересні 2025 року їхня середня ціна становила 19,5 тис. грн, а цього року зросла до 31,5 тис. грн – тобто на 62%.

Середні ціни оренди квартир у Івано-Франківську графіка: ЛУН

Однокімнатні квартири найчастіше здають за 20–22 тис. грн. На ЛУН у цьому діапазоні є 24 оголошення. Ще 18 квартир коштують 22–24 тис. грн, а також 15 варіантів – 18–20 тис. грн.

Ціни на однокімнатні квартири в Івано-Франківську графіка: ЛУН

Серед двокімнатних найбільше пропозицій за 20–25 тис. грн – 23 оголошення. Ще 17 квартир можна знайти за 25–30 тис. грн. Дешевших варіантів за 15–20 тис. грн лише дев'ять.

Ціни на оренду двокімнатних квартир графіка: ЛУН

Найбільш поширена ціна трикімнатних квартир – 30–35 тис. грн – таких оголошень 12. По 10 варіантів є за 20–25 тис. грн та 25–30 тис. грн. Найдешевших квартир за 15–20 тис. грн на сайті лише шість.

Найбільш поширена ціна трикімнатних квартир графіка: ЛУН

Найдешевші та найдорожчі квартири

Серед однокімнатних квартир можна знайти варіанти за 10–11 тис. грн на місяць. Це квартири площею близько 30 кв.м у старих будинках. Ремонт у них не новий, тому ціна нижча.

Найдешевші варіанти оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську скриншот з сайту ЛУН

Найдорожчі однокімнатні квартири коштують 58,7 тис. грн та 42,2 тис. грн на місяць. Перша площею 87 кв.м розташована у ЖК «Паркова Алея», друга – площею 52 кв.м у ЖК Manhattan. Обидві квартири здають уперше.

Найдорожча однокімнатна квартира – 58,7 тис. грн на місяць дані: ЛУН

Найдешевші двокімнатні квартири коштують 10–12 тис. грн на місяць. За 10 тис. грн пропонується житло площею 47 кв.м із не новим ремонтом. Ще одна квартира площею 48 кв. м коштує 12 тис. грн. Вона розташована у будинку 1964 року, але недалеко від центру міста.

Найдешевші двокімнатні квартири для оренди скриншот з сайту оголошень

Найдорожчі двокімнатні квартири коштують 67,8–76,8 тис. грн на місяць. Площа таких квартир значно більша – 114 та 128 кв.м. Обидві розташовані у новобудовах, а в оголошеннях також зазначено наявність укриття.

Найдорожчі двокімнатні квартири для оренди в Івано-Франківську скриншот з ЛУН

Найдешевші трикімнатні квартири на ЛУН коштують близько 15 тис. грн на місяць. Це житло у звичайному житловому стані, без дорогого ремонту.

Квартира у житловому стані – 15 тис. грн на місяць дані: ЛУН

Найдорожча трикімнатна квартира в оголошеннях коштує 122 тис. грн на місяць. Її площа – 209 кв. м, а розташована вона в центрі Івано-Франківська. Також на сайті є трикімнатні квартири у новобудовах приблизно за 67,8 тис. грн.

Найдорожча трикімнатна квартира у центрі міста скриншот з сайту оголошень

Чи впадуть ціни взимку

Нестор Слюсаренко не прогнозує здешевлення квартир узимку. За його словами, все залежатиме ввід того, якою буде ситуація зі світлом та опаленням. «Коли високий попит і пропозиція не може його задовольнити, ціна буде йти вгору. Що буде взимку – зараз важко сказати. Ми не знаємо, якою буде ситуація зі світлом та опаленням», – зазначив рієлтор.

Слюсаренко додає, що минулої зими навіть під час відключень електроенергії ціни на оренду суттєво не знижувалися. За його словами, окремі випадки здешевлення були, але загальною тенденцією це не стало.

Раніше «Главком» писав, що в Ужгороді попит на оренду житла значно перевищує пропозицію. Через нову хвилю внутрішньої міграції та побоювання щодо складної зими в місті бракує вільних квартир.

Нагадаємо, «Главком» писав, що ринок оренди у Львові восени 2026 року перетнув психологічну позначку, зафіксувавши новий історичний максимум. Ціни на оренду житла також суттєво зросли і в Луцьку – рієлторка розповіла, яке житло користується найбільший попитом.

Оренда квартир у Рівному також за останній місяць подорожчала. Найбільше бракує недорогих квартир – хороші варіанти за доступною ціною можуть забрати за кілька годин.

Цієї осені б’є рекорди і попит на оренду квартир у Харкові. У місто продовжують їхати переселенці з окупованих територій та прифронтових населених пунктів, також житло активно шукають військові. Через це за останні пів року оренда в Харкові подорожчала майже вдвічі, а вільні квартири розбирають за лічені дні.

Також «Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир у Хмельницькому та чи варто очікувати зниження цін найближчими місяцями.