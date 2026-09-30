Головна Світ Соціум
search button user button menu button

$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка
Галущенку інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації
фото: NV

Апартаменти розташовані в багатоквартирній будівлі у Женеві на набережній Гюстав-Адор

Ексдружина колишнього міністра енергетики і юстиції та фігуранта справи НАБУ і САП «Мідас» Германа Галущенка протягом 2025 року разом з дітьми мешкала у квартирі площею 220 кв. м у Женеві, оренда якої за рік обійшлась у майже 4,5 млн грн (приблизно $9 тис. на місяць). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Схем».

За даними журналістів, апартаменти розташовані на набережній Гюстав-Адор в історичному будинку на березі Женевського озера, в одному з найпрестижніших районів міста О-Вів.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що Герман Галущенко не задекларував швейцарські апартаменти у своїй декларації, яку він подав як міністр юстиції при звільненні. Сам Галущенко, під час перевірки відомством його звітності, пояснив, що не знав про таку оренду. В НАЗК дійшли висновку, що Галущенко приховав дані на загальну суму понад 55,5 млн грн, що підпадає під ознаки «декларування недостовірної інформації».

У розслідуванні йдеться, що апартаменти розташовані в багатоквартирній будівлі у Женеві на набережній Гюстав-Адор. Будинок розташований неподалік історичного парку Ла Гранж та вздовж лівого берега Женевського озера, в одному з найдорожчих районів міста. Він зведений на початку минулого сторіччя і внесений до переліку архітектурної спадщини Женеви.

$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка фото 1

Журналісти знайшли підтвердження, що ексдружина Галущенка часто бувала саме в цьому районі Женеви, де розташована будівля. Про це свідчать її відгуки на Google картах поблизу набережної. Зокрема, жінка описувала свої враження після візиту в магазин оптики, масажний салон та пірсинг-салон. Відгуки датовані 2023 та 2024 роками. Що означає, що родина могла проживати там задовго до зазначеного під час перевірки декларації періоду. Але у звітності Галущенка за той час цього немає.

Журналісти також знайшли відгук Богданової про відвідування неподалік від будинку спа-салону, на початку цього року.

$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка фото 2

«Якщо взяти за основу вартість оренди за 2025 та порахувати загалом за всі роки, починаючи з 2023 по 2026, то за час проживання у Женеві родина могла витратити до 20 мільйонів гривень», – йдеться у розслідуванні.

Журналісти окремо звернули увагу, що неподалік будинку, де орендувала квартиру ексдружина Галущенка з дітьми – приблизно у 2,5 км – розташоване й її архітектурне бюро Bogdanova Architects. У лютому 2023 року Ольга Богданова зареєструвала в торговельному реєстрі Женеви профільну компанію B.A.G. Sarl (Bogdanova Architectural Group). Мета діяльності сформульована доволі широко: архітектурне бюро, дизайн інтер'єрів, торгівля меблями й предметами мистецтва, організація подій, консалтинг, зокрема фінансовий і у сфері нерухомості.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації при звільненні (за неповний 2025 рік) колишнього міністра юстиції Германа Галущенка.

За інформацією НАЗК, ексміністр у своїй декларації не відобразив дані про користування або оренду будинку площею 647 кв. м на вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві. Цією нерухомістю володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Однак сам будинок перебуває під арештом більше десяти років і переданий судом у розпорядження АРМА.

Читайте також:

Теги: квартира Швеція Герман Галущенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герман Галущенко перебував у неволі майже чотири місяці
Знімав маєток за $3 тис. у місяць і приховав оплату за навчання дітей. НАЗК перевірило декларацію Галущенка
2 вересня, 16:52
Скільки коштує орендувати квартиру у Вінниці восени 2026-го
«Попит зараз шалений»: рієлторка розповіла про ціни на оренду житла у Вінниці
12 вересня, 14:38
Українка пояснила, що українці можуть отримати безплатно у Швеції
Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції
14 вересня, 19:26
Попит на житло в Рівному зріс через приїзд людей з інших регіонів
Оренда квартир у Рівному різко подорожчала: що відбувається на ринку
14 вересня, 11:25
В Ужгороді злетіли ціни на оренду
Ціни на оренду квартир в Ужгороді у вересні 2026 року
22 вересня, 13:55
Попит на житло в Ужгороді значно перевищує пропозицію
«Космічні ціни». Рієлтори шокували вартістю оренди в одному із міст України
23 вересня, 09:20
Попит на оренду квартир у Миколаєві перевищує пропозицію
Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години
24 вересня, 08:42
Житлова кімната площею 16 кв. м має сучасний ремонт, є необхідні для проживання меблі
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 7,5 тис. грн у Старій Дарниці
24 вересня, 09:46
Віконна рама та балконні двері в оселі вибиті й обвуглені
Згарище замість оселі: який вигляд має квартира у багатоповерхівці після атаки шахеда
27 вересня, 18:48

Соціум

Захоплення літака Flydubai. Ще один рейс до Тель-Авіва перервав політ
Захоплення літака Flydubai. Ще один рейс до Тель-Авіва перервав політ
Археологи виявили сенсаційну знахідку під Парижем: що приховувала давня стіна (фото)
Археологи виявили сенсаційну знахідку під Парижем: що приховувала давня стіна (фото)
Пілот Flydubai міг планувати теракт і направити літак на хмарочоси – ЗМІ
Пілот Flydubai міг планувати теракт і направити літак на хмарочоси – ЗМІ
$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка
$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка
Захоплення літака Flydubai. ЗМІ з’ясували, чи були пілотами росіянин та українець
Захоплення літака Flydubai. ЗМІ з’ясували, чи були пілотами росіянин та українець
Захоплення літака Flydubai. Пілот міг намагатися вбити себе та пасажирів (відео) – ЗМІ
Захоплення літака Flydubai. Пілот міг намагатися вбити себе та пасажирів (відео) – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
83K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua