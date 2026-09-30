$9 тис. на місяць. Журналісти встановили швейцарську адресу родини ексміністра Галущенка

Апартаменти розташовані в багатоквартирній будівлі у Женеві на набережній Гюстав-Адор

Ексдружина колишнього міністра енергетики і юстиції та фігуранта справи НАБУ і САП «Мідас» Германа Галущенка протягом 2025 року разом з дітьми мешкала у квартирі площею 220 кв. м у Женеві, оренда якої за рік обійшлась у майже 4,5 млн грн (приблизно $9 тис. на місяць). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Схем».

За даними журналістів, апартаменти розташовані на набережній Гюстав-Адор в історичному будинку на березі Женевського озера, в одному з найпрестижніших районів міста О-Вів.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що Герман Галущенко не задекларував швейцарські апартаменти у своїй декларації, яку він подав як міністр юстиції при звільненні. Сам Галущенко, під час перевірки відомством його звітності, пояснив, що не знав про таку оренду. В НАЗК дійшли висновку, що Галущенко приховав дані на загальну суму понад 55,5 млн грн, що підпадає під ознаки «декларування недостовірної інформації».

У розслідуванні йдеться, що апартаменти розташовані в багатоквартирній будівлі у Женеві на набережній Гюстав-Адор. Будинок розташований неподалік історичного парку Ла Гранж та вздовж лівого берега Женевського озера, в одному з найдорожчих районів міста. Він зведений на початку минулого сторіччя і внесений до переліку архітектурної спадщини Женеви.

Журналісти знайшли підтвердження, що ексдружина Галущенка часто бувала саме в цьому районі Женеви, де розташована будівля. Про це свідчать її відгуки на Google картах поблизу набережної. Зокрема, жінка описувала свої враження після візиту в магазин оптики, масажний салон та пірсинг-салон. Відгуки датовані 2023 та 2024 роками. Що означає, що родина могла проживати там задовго до зазначеного під час перевірки декларації періоду. Але у звітності Галущенка за той час цього немає.

Журналісти також знайшли відгук Богданової про відвідування неподалік від будинку спа-салону, на початку цього року.

«Якщо взяти за основу вартість оренди за 2025 та порахувати загалом за всі роки, починаючи з 2023 по 2026, то за час проживання у Женеві родина могла витратити до 20 мільйонів гривень», – йдеться у розслідуванні.

Журналісти окремо звернули увагу, що неподалік будинку, де орендувала квартиру ексдружина Галущенка з дітьми – приблизно у 2,5 км – розташоване й її архітектурне бюро Bogdanova Architects. У лютому 2023 року Ольга Богданова зареєструвала в торговельному реєстрі Женеви профільну компанію B.A.G. Sarl (Bogdanova Architectural Group). Мета діяльності сформульована доволі широко: архітектурне бюро, дизайн інтер'єрів, торгівля меблями й предметами мистецтва, організація подій, консалтинг, зокрема фінансовий і у сфері нерухомості.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації при звільненні (за неповний 2025 рік) колишнього міністра юстиції Германа Галущенка.

За інформацією НАЗК, ексміністр у своїй декларації не відобразив дані про користування або оренду будинку площею 647 кв. м на вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві. Цією нерухомістю володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Однак сам будинок перебуває під арештом більше десяти років і переданий судом у розпорядження АРМА.