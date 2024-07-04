Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)
Під уламками будинку рятувальники виявили померлого чоловіка, йому приблизно 40 років
У селі Лосівка Харківської області внаслідок чергового авіаційного удару армії Російської Федерації загинув чоловік – його тіло знайшли під руїнами зруйнованого бомбами будинку. Про це повідомляє Національна поліція.
Зазначається, що 4 липня росіяни випустили керовані авіабомби по селу Лосівка Чугуївського району. Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим.
Під уламками будинку вони виявили померлого чоловіка. Йому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.
Будинок повністю зруйновано, також загорілися сусідні будівлі.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, війська РФ удень 4 липня завдали удару по Руській Лозовій на Харківщині, загинула жінка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко зауважив, що у селі пошкоджені кілька будинків.
Як повідомлялося, 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Це сталося поблизу села Карасівка Золочівської громади близько 16:00, внаслідок обстрілу поле спалахнуло.
До слова, унаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області в суботу постраждало троє людей. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
Коментарі — 0