Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)

Під уламками будинку рятувальники виявили померлого чоловіка, йому приблизно 40 років

У селі Лосівка Харківської області внаслідок чергового авіаційного удару армії Російської Федерації загинув чоловік – його тіло знайшли під руїнами зруйнованого бомбами будинку. Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що 4 липня росіяни випустили керовані авіабомби по селу Лосівка Чугуївського району. Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим.

У результаті влучання будинок повністю зруйновано, також загорілися сусідні будівлі фото: Національна поліція України

Під уламками будинку вони виявили померлого чоловіка. Йому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.

Будинок повністю зруйновано, також загорілися сусідні будівлі.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, війська РФ удень 4 липня завдали удару по Руській Лозовій на Харківщині, загинула жінка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко зауважив, що у селі пошкоджені кілька будинків.

Як повідомлялося, 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Це сталося поблизу села Карасівка Золочівської громади близько 16:00, внаслідок обстрілу поле спалахнуло.

До слова, унаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області в суботу постраждало троє людей. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.