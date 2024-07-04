Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)
Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи
фото: Національна поліція України

Під уламками будинку рятувальники виявили померлого чоловіка, йому приблизно 40 років

У селі Лосівка Харківської області внаслідок чергового авіаційного удару армії Російської Федерації загинув чоловік – його тіло знайшли під руїнами зруйнованого бомбами будинку. Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що 4 липня росіяни випустили керовані авіабомби по селу Лосівка Чугуївського району. Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим.

У результаті влучання будинок повністю зруйновано, також загорілися сусідні будівлі
У результаті влучання будинок повністю зруйновано, також загорілися сусідні будівлі
фото: Національна поліція України

Під уламками будинку вони виявили померлого чоловіка. Йому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.

Будинок повністю зруйновано, також загорілися сусідні будівлі.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, війська РФ удень 4 липня завдали удару по Руській Лозовій на Харківщині, загинула жінка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко зауважив, що у селі пошкоджені кілька будинків.

Як повідомлялося, 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Це сталося поблизу села Карасівка Золочівської громади близько 16:00, внаслідок обстрілу поле спалахнуло. 

До слова, унаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області в суботу постраждало троє людей. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Читайте також: На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Теги: поліція чоловік росіяни Харків Харківщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 червня – день жалоби у Вільнянську
У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби
30 червня, 08:53
Масштаб операцій російських спецслужб за кордоном сьогодні досягнув рівня, не баченого з часів Холодної війни
НАТО підозрює, що РФ замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі
30 червня, 05:54
Унаслідок атаки окупантів постраждалих немає
Окупанти вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини
26 червня, 09:02
Унаслідок атаки на Львівщину постраждало двоє людей
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
19 червня, 06:38
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
17 червня, 00:00
За попередньою інформацією, окупанти не постраждали
Дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці (фото, відео)
10 червня, 16:44
Обмежені російські резерви будуть недостатніми для підтримки одночасних наступальних зусиль на кількох напрямках
Чи дозволить поповнення армії РФ проводити наступ на кількох напрямках: відповідь ISW
9 червня, 05:53
На Сіверському напрямку ворог спробував двічі атакувати Сили оборони поблизу Білогорівки
Ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку – Генштаб
7 червня, 21:09
Маша Єфросиніна спростувала чутки про розлучення
«Відстань випробовує всіх»: Єфросініна і Хромаєв прокоментували чутки про розлучення
6 червня, 11:15

Події в Україні

Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС: є поранені
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС: є поранені
Розвідка атакувала дронами найбільший пороховий завод у Росії (відео)
Розвідка атакувала дронами найбільший пороховий завод у Росії (відео)
Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)
Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)
У Дніпрі зросла кількість загиблих, через атаку Росії 3 липня
У Дніпрі зросла кількість загиблих, через атаку Росії 3 липня
Блокпост прибрали, але перевірки триватимуть: реакція ТЦК на інцидент у Ворохті
Блокпост прибрали, але перевірки триватимуть: реакція ТЦК на інцидент у Ворохті
Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)
Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
У Києві пролунали вибухи
20K
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
11K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті
9596
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
7441
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
4106
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Сьогодні, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Сьогодні, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Сьогодні, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Сьогодні, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua