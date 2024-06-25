Санкції щодо російських дипломатів. Голова МЗС Чехії хоче дотиснути ЄС

Голова МЗС Чехії: Чеська пропозиція щодо обмеження на пересування російських дипломатів у Шенгені сприятиме більшій безпеці Європи

Пропозиція Чехії про обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні не знайшла достатньої підтримки серед країн-членів ЄС. Про це заявив голова чеської дипломатії Ян Ліпавський після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, пише видання České noviny.

Ліпавський вважає, що заборона сприятиме підвищенню безпеки в Чехії та Європі. Однак він поки не отримав достатньої підтримки цієї пропозиції серед країн-членів ЄС, через що пропозиція не потрапила до схваленого 14-го пакету санкцій проти Росії. Однак, за словами Ліпавського, він не збирається здаватись і намагатиметься продовжити просувати цю пропозицію.

«Ми ведемо двосторонні переговори з низкою країн, я надіслав листа вищому представнику (Жозепу Боррелю, – «Главком»), який підписали представники таких країн-членів як Данія, Нідерланди, всі три держави Балтії, а також Польща та Румунія… Я не здаюся, продовжую, думаю і шукаю, як досягти бажаної мети», – сказав він.

Чехія багато місяців поспіль наполягає на тому, щоб ЄС обмежив пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. За словами міністра Ліпавського, цілий спектр шпигунської діяльності відбувається під дипломатичним прикриттям, що є «загальновідомим фактом».

«Я роблю це з огляду на безпеку Чеської Республіки, я роблю це для того, щоб мати безпечнішу Європу, щоб ускладнити роботу її спецслужб з російського боку. Мотивація цілком зрозуміла», – зазначив чеський міністр. Він додав, що зараз необхідно знайти рішення, яке було б успішним.

Раніше стало відомо, що чеська влада має намір депортувати уродженця Росії Олександра Степанова, який мешкає у Чехії майже 20 років, так як він може нести загрозу для країни. Згідно з даними чеської влади, Степанов мав контакти із російськими дипломатами, причетними до «рицинового скандалу» у 2020 році. Тоді російський дипломат привіз до Чехії отруйну речовину рицин і через анонімний електронний лист, надісланий спецслужбам Чехії, спробував підставити свого колегу, з яким той ворогував.

До слова, уряд Чехії схвалив «заморозку» російської державної власності у країні.