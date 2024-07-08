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Зеленський назвав кількість вбитих та поранених у результаті обстрілу України 8 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський назвав кількість вбитих та поранених у результаті обстрілу України 8 липня
У лікарні «Охмадит» триває евакуація дітей
фото: Олександр Гусєв, Facebook

«Росія сьогодні завдала удару по багатьом містам України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, міста Донеччини», – сказав Зеленський

На цю мить вже відомо про 27 загиблих та 100 поранених внаслідок ранкової масованої атаки. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного підходу до преси із главою польського уряду Дональдом Туском. 

«Росія сьогодні (8 липня – «Главком») завдала удару по багатьом містам України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, міста Донеччини», – сказав Зеленський.

Президент уточнив, що росіяни, зокрема, влучили у дитячу лікарню, одну із найважливіших не тільки для нашої країни, але й для всього нашого регіону.

«Лікарня «Охматдит», яка в Києві, удар прийшовся на відділення, де діти отримували діаліз. Пошкодженні будинки, досі триває розбір завалів. Більше ніж 100 людей поранено, наразі відомо про 27 вбитих цим ударом», – додав президент України.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Кореспондент «Главкома» повідомляє: під час повітряної тривоги рятувальна операція не припинялася. Люди організували живий ланцюжок, передають до намету, встановленого у дворі лікарні, воду і медикаменти.

Через удар у дитячій лікарні, яка є однією з провідних в Україні та Європі, зруйновано один із корпусів.

Також повідомлялося, що сьогодні, 8 липня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомила пресслужба Метінвесту.

Станом на 12:30 відомо про 10 загиблих та понад 30 поранених. Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Нині проводять розбір завалів.

Деякі російські пропагандистські канали відкрито хизуються ударом по дитячій лікарні.  

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Теги: росія Дніпро Кривий Ріг лікарня Володимир Зеленський Охматдит президент росіяни

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