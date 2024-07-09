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Ракетний удар по «Охматдиту». Україна звернулася до МАГАТЕ із закликом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ракетний удар по «Охматдиту». Україна звернулася до МАГАТЕ із закликом
Росія своїм ракетним ударом пошкодила приміщення та обладнання радіологічного центру лікарні
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

«Охматдит» отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах програми технічного співробітництва

Україна звернулась до МАГАТЕ із закликом скликати екстрене засідання через атаку Росії на «Охматдит» 8 липня. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Через значні пошкодження окремих приміщень, зокрема, онкологічного відділення внаслідок російського обстрілу, важкохворих пацієнтів було евакуйовано до інших медичних закладів. Ударом було пошкоджено приміщення та обладнання радіологічного центру, будівля була знеструмлена. Через значні пошкодження системи електропостачання вийшов з ладу охолоджувальний компресор магнітно-резонансного томографа, значних пошкоджень зазнали кабінети та обладнання ультразвукової діагностики.

«Терористична ракетна атака Росії не лише ставить під загрозу життя людей, але і є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності…Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом Росії на дитячу лікарню в Києві», – йдеться в офіційному зверненні міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена.

Як зазначає пресслужба, національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» – це медичний заклад, в якому лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб. У лікарні є 27 джерел іонізуючого випромінювання. «Охматдит» отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах програми технічного співробітництва за важливими проєктами по декількох напрямках, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

«Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів агентства. Також МАГАТЕ сприяє Україні у формуванні державної політики і протидії онкозахворюванням», – зазначає пресслужба.

Як повідомлялося, Україна ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

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Теги: МАГАТЕ Охматдит Київ обстріл росія

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