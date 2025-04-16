Скільки українців отримують пенсію понад 10 тис. грн: статистика

Кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3 340 грн пенсії

Найбільше пенсіонерів проживає на Дніпропетровщині – 873 тис., у столиці – 748 тис., на Харківщині – 707 тис.

Станом на початок квітня 2025 року в Україні нараховується 10, 3 млн пенсіонерів. Після щорічної індексації середній розмір пенсії зріс до 6 341 грн (приблизно $152), що на 10% більше, ніж торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3 340 грн ($80) щомісячної виплати – це понад 3 млн осіб. Водночас завдяки індексації майже у сім разів зменшилася кількість громадян, які отримують менш як 3 тис. грн – таких наразі 398 тис. (3,9%).

Близько 1,5 млн українців (14,5%) отримують пенсії, що перевищують 10 тис. грн. У цій категорії середня виплата складає 15 640 грн ($374). Ще близько 3 млн осіб (29%) отримують трохи вищу за середню пенсію – близько 6 860 грн ($164), а 2,1 млн пенсіонерів (20%) мають приблизно 4 500 грн ($107).

Найвищі пенсії зафіксовані в Києві – у середньому 8 708 грн (на 37% більше за середню по країні). Далі йдуть Донецька область – 7 814 грн (+23%) та Луганська – 7 314 грн (+15%). Найнижчі виплати – в Тернопільській області (4 931 грн) та на Буковині (5 100 грн).

Найбільше пенсіонерів проживає на Дніпропетровщині – 873 тис., у столиці – 748 тис., на Харківщині – 707 тис. Найменша кількість пенсіонерів – у Чернівецькій області, де їх лише 206 тис.

Також варто зазначити, що майже третина українських пенсіонерів продовжують працювати – це 2,9 млн осіб (28%). Їх середня пенсія становить 6 863 грн.

Нагадаємо, що уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Як повідомлялося, березнева індексація пенсій 2025-го завершена. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.