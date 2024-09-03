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Кому належить невиплачена пенсія померлого? Роз'яснення Пенсійного фонду

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кому належить невиплачена пенсія померлого? Роз'яснення Пенсійного фонду
Сума пенсії, що залишилась невиплаченою у зв'язку зі смертю пенсіонера, виплачується членам його сім'ї, які проживали разом з ним на момент його смерті
фото з відкритих джерел

В Україні родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого пенсіонера згідно з пенсійним законодавством

В Україні члени сім'ї померлого пенсіонера мають право на отримання невиплаченої йому пенсії. Це стосується сум, які були нараховані, але не виплачені до моменту смерті. Про це пише пенсійний фонд.

Право на отримання цих коштів мають члени сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на момент його смерті. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Якщо таких членів сім'ї немає або вони не звернуться вчасно, невиплачена пенсія входить до складу спадщини і може бути отримана спадкоємцями після оформлення свідоцтва про право на спадщину.

Окрім недоотриманої пенсії, законодавство передбачає, що родичі пенсіонера мають право на отримання заробітної плати померлого, якщо він був працевлаштований, а також допомоги на поховання в розмірі двомісячної пенсії.

Важливо: звернення за невиплаченою пенсією потрібно зробити протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини.

 

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Теги: Пенсійний фонд пенсія

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