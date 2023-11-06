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Пенсійний фонд повідомив, хто з українців може отримати знижку на комуналку до 100%

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пенсійний фонд повідомив, хто з українців може отримати знижку на комуналку до 100%
Знижка надається на 12 місяців за умови, якщо не перевищений сукупний дохід сім’ї
фото з відкритих джерел

Повний перелік категорій українців, які можуть отримати пільги

Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, затверджено постановою Кабміну № 389. Про це йдеться у публікації Пенсійного фонду.

Зазначається, що пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує 3760 грн. Пільга призначається на 12 місяців.

У Пенсійному фонді повідомили, що пільга на оплату комуналки, придбання пічного побутового палива і скрапленого газу у розмірі 100 % знижки надається:

  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;
  • особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють/раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

У розмірі 50 % знижки:

  • багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям опікунів (піклувальників);
  • батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
  • особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;
  • дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; 
  • сім’ї, що має дитину з інвалідністю;
  • учасникам війни;
  • окремим категоріям осіб, з числа жертв нацистських переслідувань;

У розмірі 25 % знижки:

  • дітям війни.

У Пенсійному фонді підкреслили, що, якщо дохід сім’ї особи перевищує той, що дає право на пільгу, вона може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Нагадаємо, у випадку, якщо домогосподарство має заборгованість з комунальних послуг, житлова субсидія не призначається. Проте у боржників все ж є можливість оформити допомогу від держави.

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Теги: пільги комуналка Пенсійний фонд українці

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