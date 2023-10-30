Українці місяцями чекають психологічної допомоги у Німеччині – Aussiedlerbote

Біженці з України часто місяцями чекають психологічної допомоги

Біженці з України з психічними захворюваннями мають значні труднощі з отриманням допомоги – потрібні служби підтримки і відповідні фахівці. Про це пише Aussiedlerbote.

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«Ситуацію з психосоціальною допомогою біженцям все ще можна охарактеризувати як неадекватну», – пояснила Тетяна Качеішвілі з Психосоціального центру для мігрантів у Саксонії-Анхальт. Фінансований проектом Психосоціальний центр (PSZ) – поки що єдина установа, яка пропонує допомогу за підтримки мовних посередників та спеціальні послуги з урахуванням культурних особливостей. Час очікування становить від 8 до 12 місяців. Для дітей та підлітків вони дещо коротші.

Минулого року допомогу було надано 561 клієнту. За словами Качеїшвілі, 366 осіб надійшли до центру нещодавно, зокрема 167 неповнолітніх. Крім психічних захворювань, 110 осіб мали особливі потреби у захисті відповідно до Директиви про прийом біженців, тобто були самотніми батьками чи вагітними, фізично хворими чи людьми похилого віку. У 80% випадків була потрібна допомога мовного посередника, оскільки в іншому випадку зацікавлені особи та експерти не змогли б достатньо спілкуватися.

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Було зазначено: кількість психотерапевтів, які мають можливість працювати з цільовою групою мігрантів, як і раніше, невелика. Витрати на них значно вищі, у тому числі через складну процедуру поглинання витрат на терапію та послуги мовної медіації.

«Навіть для біженців, які мають картку медичного страхування і, отже, доступ до всіх видів медичної та психологічної допомоги, існують перешкоди для отримання повного доступу до основної допомоги, наприклад, через мовний бар'єр», – продовжила Качеїшвілі.

З початком повномасштабної війни Росії проти України велику кількість українців було прийнято в Німеччині, а отже, і в Саксонії-Анхальт. «Такий розвиток подій відбивається на нашому аркуші очікування», – сказала Качеїшвілі. «Близько 60% зареєстрованих дітей та підлітків, які чекають на психосоціальну допомогу чи психотерапію в PSC, – вихідці з України».

Після реєстрації протягом трьох місяців зазвичай проводиться первинне роз'яснювальне інтерв'ю. На ньому з'ясовується, чи підходить людина для амбулаторної психосоціальної допомоги, чи може бути поміщена в стаціонар. Часто в людини є кілька захворювань, наприклад, посттравматичні стресові розлади, клінічно значущі зміни настрою, наприклад, депресія, і навіть соматоформні розлади, тобто. фізичні скарги, які не можна зарахувати до органічного захворювання.

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Психосоціальний центр, розташований у Галлі та Магдебурзі, фінансується кількома донорами, в основному Міністерством соціальних справ Саксонії-Анхальт, Фондом ЄС з надання притулку, міграції та інтеграції (AMIF) та Федеральним міністерством у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді. За словами Катчишвілі, оголошене скорочення федерального бюджету позначиться на допомозі психічно хворим біженцям. І тут пропозицію доведеться скоротити.

До слова, проєкт федерального бюджету Німеччини на 2024 рік не передбачає виділення понад 5 млрд євро, які міноборони ФРН потребує на військову допомогу Україні. Про це в неділю, 22 жовтня, повідомило німецьке видання Bild із посиланням на внутрішній документ міноборони.

Прописані в цьому документі кошти на військові потреби України виділятимуть з бюджету «загального фінансового управління». Загалом мінфін Німеччини заклав на допомогу Києву 4 млрд євро на 2024 рік, чого на думку міністерства оборони замало.