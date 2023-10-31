Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика

Багато людей не бажають повертатись через очікування низької якості життя в Україні

З плином часу біженці облаштовуються та звикають до життя в інших країнах

Більшість українських біженців, які виїхали за межі країни через повномасштабне вторгнення, не планують повертатись додому. Про те, які фактори найбільш вагомі у прийнятті рішення залишитись за кордоном, стало відомо в результаті дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив за підтримки Європейського Союзу, пише «Дзеркало тижня».

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Зазначається, що з часом вимушені мігранти пристосовуються до життя за кордоном, облаштовуються, соціалізуються, звикають. 44% з них орендують окремий будинок або квартиру, а ще 20% живуть в окремому житлі, наданому безкоштовно.

Таким чином, дві третини біженців мають комфортні умови проживання, а можливість самостійно орендувати житло є показником непоганого рівня матеріального забезпечення (для порівняння, у притулках для біженців живуть лише 8,5%).

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В результаті дослідження встановлені п’ять груп факторів, які з факторів є більш і менш важливими для рішення вимушених мігрантів повернутися або не повернутися. Найвагомішою виявилася група факторів, які стосуються оцінки країни перебування (29% рішення про повернення до завершення війни та 43% – після завершення). Вона охоплює те, наскільки вимушені мігранти задоволені якістю життя в країні перебування, починаючи від суто практичних питань (якість освіти, медицини, можливості працевлаштування, сфера послуг, якість інфраструктури тощо) та закінчуючи більш загальними (близькість менталітету населення країни перебування).

Інші групи коливаються в межах 12-21%. Більш того, найвагоміша причина, яка зменшує бажання повертатися, – це очікування низької якості життя в Україні (60% респондентів вказали цю причину). Натомість безпекові причини мали більше ваги під час прийняття рішення про виїзд з України – 79% вимушених мігрантів вказали хоча б одну безпекову причину для виїзду за кордон.

Нагадаємо, найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку станом на зараз у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку. У звіті зібрані дані 12 із 38 країн, що входять до організації. Зазначається, що найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку у Польщі (65%). На другому місці Британія (61%), а на третьому – Швеція (56%).