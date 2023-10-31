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Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
Багато людей не бажають повертатись через очікування низької якості життя в Україні
фото з відкритих джерел

З плином часу біженці облаштовуються та звикають до життя в інших країнах

Більшість українських біженців, які виїхали за межі країни через повномасштабне вторгнення, не планують повертатись додому. Про те, які фактори найбільш вагомі у прийнятті рішення залишитись за кордоном, стало відомо в результаті дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив за підтримки Європейського Союзу, пише «Дзеркало тижня».

Зазначається, що з часом вимушені мігранти пристосовуються до життя за кордоном, облаштовуються, соціалізуються, звикають. 44% з них орендують окремий будинок або квартиру, а ще 20% живуть в окремому житлі, наданому безкоштовно.

Таким чином, дві третини біженців мають комфортні умови проживання, а можливість самостійно орендувати житло є показником непоганого рівня матеріального забезпечення (для порівняння, у притулках для біженців живуть лише 8,5%).

В результаті дослідження встановлені п’ять груп факторів, які з факторів є більш і менш важливими для рішення вимушених мігрантів повернутися або не повернутися. Найвагомішою виявилася група факторів, які стосуються оцінки країни перебування (29% рішення про повернення до завершення війни та 43% – після завершення). Вона охоплює те, наскільки вимушені мігранти задоволені якістю життя в країні перебування, починаючи від суто практичних питань (якість освіти, медицини, можливості працевлаштування, сфера послуг, якість інфраструктури тощо) та закінчуючи більш загальними (близькість менталітету населення країни перебування).

Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика фото 1

Інші групи коливаються в межах 12-21%. Більш того, найвагоміша причина, яка зменшує бажання повертатися, – це очікування низької якості життя в Україні (60% респондентів вказали цю причину). Натомість безпекові причини мали більше ваги під час прийняття рішення про виїзд з України – 79% вимушених мігрантів вказали хоча б одну безпекову причину для виїзду за кордон.

Нагадаємо, найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку станом на зараз у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку. У звіті зібрані дані 12 із 38 країн, що входять до організації. Зазначається, що найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку у Польщі (65%). На другому місці Британія (61%), а на третьому – Швеція (56%).

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Теги: мігранти українці кордон біженці

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