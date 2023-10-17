Втома від війни. Що кажуть соцопитування

Суспільний імунітет ослаб і став вразливішим до вкидань, що дають прості відповіді на складні запитання

Відверто хрінові тенденції з опитування КМІС.

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«Влада й армія конфліктують». Рік тому було 14%, зараз 32%. «Захід втомився від України і примушує до поступок». Рік тому було 15%, зараз 30%.

Таке відчуття, що опитувані російське ТБ подивилися. Але ж не дивилися, ця погань проникає іншими каналами.

За моїми спостереженнями, десь у серпні-вересні стався перелом у суспільній свідомості, наблизилася та сама «втома від війни».

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Відображення цього ми і бачимо в опитуванні. Громадський імунітет ослаб і став вразливішим до вкидань, що дають прості відповіді на складні запитання.

Але ж крім російських пропагандистів є купа рідних любителів хайпанути на подібних темах.

Тому я б попросив усіх увімкнути мозок і згадати, що зараз вирішується доля країни. А то зараз хайпанете, а потім будете дивуватися, а як же так вийшло.

Після війни для хайпа буде простір, вистачить кожному. А поки що не треба.