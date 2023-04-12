Платіжки за газ: «Нафтогаз» анонсував зміни

Зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій

Всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати буде зібрано в одному місці

«Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі. Про це інформує пресслужба «Нафтогазу».

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«Вже у квітні клієнти ГК «Нафтогаз України», а також Кропивницької філії Газмережі, АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Криворіжгаз» і АТ «Донецькоблгаз» отримають березневі рахунки та матимуть можливість переконатися, наскільки це зручно та комфортно», – йдеться в повідомленні.

Зазначаєтсья, що всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати буде зібрано в одному місці.

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«До того ж зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більш дружніми до довкілля", – наголосили у «Нафтогазі».

В особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Раніше повідомлялося, що навесні на українців чекає «сюрприз» у платіжках.