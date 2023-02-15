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Навесні на українців чекає «сюрприз» у платіжках: які тарифи можуть зрости

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Навесні на українців чекає «сюрприз» у платіжках: які тарифи можуть зрости
Ціни в платіжках можуть підскочити
фото з відкритих джерел

Зростання тарифів може призвести до заборгованості за житлово-комунальні послуги 

Навесні варто очікувати змін у платіжках за комунальні послуги. Про це в кінці січня розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський. За його словами, після завершення опалювального сезону тарифи на комунальні послуги можуть переглянути. Про це пише «Кореспондент».

 «Зараз уряд разом із нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоби розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (підвищення тарифів – ред.)», – сказав Ущаповський.

Що може подорожчати

У 2022 році НКРЕКП планувала підвищити тариф на водопостачання та водовідведення, але скасувала рішення ще до того, як воно встигло набути чинності. Тож ці тарифи в теорії можуть зазнати змін.

Ціни в платіжках на природний газ також можуть підскочити. Цей тариф для побутових споживачів можуть переглянути вже у квітні. Зі слів голови податкового комітету Данила Гетманцева поточний тариф невиправдано низький.

Також є експертна думка щодо майбутнього зростання тарифів на електроенергію. Економіст Олег Пендзін підкреслює, що на сьогодні енергоносії в Україні набагато дешевші, ніж у сусідів, а різницю покриває держава. Наприклад, за електроенергію українці платять по 1,67 гривні за кіловат-годину, а за куб газу - 7,99 гривні. У поляків тим часом 1 кіловат коштує 40 центів, 1000 метрів кубічних газу там коштує 700 євро, а у Німеччині – 1400 євро.

Також до «комуналки» відносять й послуги з вивезення сміття. Тарифи підвищили у 2022 році і вони продовжуватимуть зростати. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, це пов'язано зі зростанням цін на пально-мастильні матеріали.

Небезпека неплатежів

Якщо зростуть тарифи, то є ймовірність, що люди банально перестануть платити за комунальні послуги. Особливо, якщо почнеться зростання тарифів. За даними ЗМІ, цифри заборгованості сьогодні є колосальними – близько 130 млрд грн, з них лише невелика частина припадає на тимчасово окуповані території.

Заборгованість за житлово-комунальні послуги може призвести до зниження якості комунальних послуг. Також підняття тарифів під час війни, на думку експертів, не розв'яжуть проблеми оплати праці комунальників.

До слова, деяким громадянам України можуть взагалі списати заборгованість за комуналку. Для цього у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8367 про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію». У документі пропонується списати заборгованість за житлово-комунальні послуги, що накопичилися у період активних воєнних (бойових) дій на території, де знаходиться житло громадян.

Але цю ініціативу вже критикують. Директор Інституту міста Олександр Сергієнко каже, що існує борг у 81,4 млрд грн, який накопичився задовго до війни. Тому треба розв’язати проблему всієї заборгованості, а не лише тієї, що виникла під час останнього року, каже експерт.

На думку експертів, законопроєкт варто доробити.

Нагадаємо, що в Україні офіційно заморозили тарифи на період воєнного часу, тож наразі заборонено підвищувати ціни на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Але вже до кінця 2022 року подавалися пропозиції до НКРЕКП щодо підвищення комунальних тарифів.

До того ж, за інформацією Держстату, житлово-комунальні послуги для населення вже подорожчали на 4,3%. Найбільше додала у вартості каналізація – 14,9%, водопостачання – 12%, утримання та ремонт житла – близько 24%.

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Теги: комуналка тарифи вода газ електроенергія

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