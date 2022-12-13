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Побудова «цифрового концтабору»: українців лякають у мережі через створення електронної гривні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Побудова «цифрового концтабору»: українців лякають у мережі через створення електронної гривні
Цифрова гривня (електронна гривня, е-гривня) – це електронна форма української грошової одиниці
зображення з відкритих джерел

Законодавча база для електронної гривні з’явилася ще влітку 2021 року

Нову теорію змови роздмухують у мережі конспірологи зі стажем і боти. За тему вони взяли е-гривню, яку наприкінці листопада Нацбанк презентував.

Цифрова гривня – електронна форма української грошової одиниці. Вона не є схожою не криптовалюту, адже контролювати і випускати її має право лише Національний банк України. Однак ніщо не зупинило конспірологів від апокаліптичних прогнозів, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Законодавча база для електронної гривні з’явилася ще влітку 2021 року, але після останніх більш активних кроків НБУ у презентації концепції розпочалася інформаційні атака. Першим, хто розпочав серію вкидів, був блогер Антон Гура, який має пристойну кількість підписників (понад 120 тис. у YouTube, понад 110 тис. у Telegram, а також активні Tiktok та Facebook). 27 листопада він опублікував великий пост про те, чим небезпечна цифрова гривня. Зокрема, його доводи зводилися до того, що все це призведе до гіперінфляції, апокаліпсису, чіпування та інших проблем, про які він на повному серйозі писав.

Усі аргументи явно були розраховані на тих, хто не сильно розбирається у фінансовій системі. Однак перегляди були набрані, а отже, Антон Гура випустив ще й відео у YouTube. Його колега львів’янин Остап Стахів цю тему теж підхопив і опублікував відео. Ці ролики у сумі зібрали понад 90 тисяч переглядів і обговорення перейшли в соцмережу «ВКонтакте».

У російській соціальній мережі акаунти, які належать росіянкам, почали сильно перейматися грошима в Україні, адже почали публікувати ті самі конспірологічні пости. Вони посилалися на «друзів у бінківському секторі» та «добрих знайомих». Вже після цього маніпуляції перетяглися в український сегмент у Фейсбуці.

Аккаунт «Стелли Микитенко» надрукував капсом і знаками оклику надзвичайно «важливу» інформацію про е-гривню, закликаючи українців мало не до бунту проти влади. Авторка наголошує, що катастрофа може статися вже за кілька днів. При цьому її профіль виглядає доволі штучним – немає власних фотографій, але є десятки репостів схожих конспірологічних дописів.

Однак жодному з цих джерел довіряти абсолютно не можна. Той самий Антон Гура, з якого розпочалася хвиля паніки, вже й раніше грав на важливих для суспільства темах. У березні 2020 року він вів прямий ефір з борту літака Мілан – Бориспіль, де начебто пасажири були інфіковані коронавірусом. Згодом з’ясувалося, що всі вони були здорові у той час, але велику популярність Гура вже здобув.

Медична тема у блогера й досі продовжується. Його коментарі є цінними для такого видання, як Klymenko Time, яке належить колишньому міністру доходів і зборів часів Януковича Олександру Клименку, який втік з України в 2014 році. До того ж у Гури антивакцинаторська позиція, а писати часто він любить про екологічні проблеми, комунальні тарифи, газопостачання, роботу правоохоронців.

Інший конспіролог Остап Стахів має схожий досвід набуття популярності. Крім вкидів на тему коронавіруса, у нього ще й є й досвід перебування у СІЗО – восени 2021 року СБУ оголосила йому підозру за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Тоді він вийшов під заставу в 1 млн грн. Крім того, раніше він знімав відео з Кирилом Стрємоусовим, який пізніше став колаборантом на Херсонщині.

Раніше повідомлялося, що українці переходять на нову валюту – цифрові монети має рекордна кількість населення. Україна вийшла на перше місце у світі за відсотком населення, що володіє криптовалютами. Цифрові монети має більше 10% мешканців.

Також нагадаємо, «Криптовалюта – це не гроші» – у Нацбанку пояснили, чим ризикують українці. Криптовалюти не є ані грошовими коштами, ані валютами як такими, ані платіжним засобом, ані електронними грошима.

Теги: криптовалюта технології Нацбанк гривня блогер

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