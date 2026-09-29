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Нові автобусні маршрути в Україні тепер можна відкривати онлайн

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Нові автобусні маршрути в Україні тепер можна відкривати онлайн
Перевізники зможуть подавати документи на відкриття маршруту без паперової тяганини
фото: з відкритих джерел

Перевізники зможуть самостійно ініціювати створення міжобласних маршрутів, якщо бачать попит на нове сполучення

В Україні запустили онлайн-кабінет, через який перевізники можуть ініціювати відкриття нових міжобласних автобусних маршрутів. Нова система має спростити процедуру та дозволити швидше реагувати на попит пасажирів. Водночас уперше за 14 років планують відкрити новий міжобласний маршрут. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Раніше для створення нового маршруту перевізникам потрібно було проходити паперові процедури, проводити обстеження пасажиропотоку та збирати необхідні погодження. Тепер подати пропозицію можна в електронному форматі.

Як відкриватимуть нові маршрути

Онлайн-кабінет працює в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки. Перевізники можуть увійти до онлайн-кабінету та подати пропозицію щодо відкриття нового маршруту.

У системі можна сформувати проєкт електронного паспорта маршруту та підписати документи кваліфікованим електронним підписом.

В електронному паспорті зазначаються, зокрема:

  • схема маршруту;
  • розклад руху;
  • вартість проїзду;
  • графік роботи та відпочинку водія.

Після подання документи проходять необхідні погодження. Зокрема, схему маршруту розглядає Національна поліція.

На погодження відводиться до семи робочих днів. Якщо протягом цього строку не надійшло погодження або відмова, маршрут вважається погодженим.

Після цього організатор перевезень має до 30 днів для опрацювання документів та ухвалення рішення про відкриття маршруту.

Якщо рішення позитивне, електронний паспорт маршруту затверджується кваліфікованим електронним підписом. Документ отримує унікальний номер та QR-код.

Що зміниться для перевізників

Однією з новацій стане відмова від паперового збору інформації про пасажиропотік. Замість цього використовуватимуть електронне анкетування.

У міністерстві пояснюють, що нова система має дозволити швидше змінювати маршрутну мережу відповідно до реального попиту. Через повномасштабну війну змінилися місця проживання та роботи людей, а разом із цим виникла потреба в нових транспортних сполученнях.

Тепер ініціатором відкриття маршруту може стати безпосередньо перевізник, якщо бачить попит і готовий забезпечити перевезення.

Новий маршрут відкриють уперше за 14 років

Запуск електронного кабінету вже дав перший результат. За даними міністерства, в Україні вперше за 14 років буде відкрито новий міжобласний автобусний маршрут.

Нова процедура є частиною цифровізації системи внутрішніх автобусних перевезень. Раніше в Україні вже перевели в електронний формат конкурси на міжобласні маршрути та почали цифровізувати дозвільні документи.

Зокрема, цього року за цифровою процедурою провели конкурс на 200 міжобласних маршрутів. Також найближчим часом планується затвердити результати конкурсу ще на 250 маршрутів.

Таким чином, в електронний формат поступово переводять різні етапи роботи з міжобласними маршрутами – від їх створення та погодження до проведення конкурсу та оформлення документів.

Нагадаємо, Микола Калашник очолив Міністерство розвитку громад та територій у серпні. Після призначення він сформував команду радників, яка, зокрема, займається питаннями розвитку інфраструктури та транспорту. Новий онлайн-кабінет для відкриття автобусних маршрутів є частиною цифровізації роботи міністерства та підпорядкованої йому транспортної сфери.

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Теги: бюджетні перевізники Україна транспорт автобус

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