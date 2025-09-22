Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 22 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмеми

22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. У світі – Всесвітній день без автомобілів та День осіннього рівнодення. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Фоки. Всі хто сповідують юдаїзм, в кінці вересня та на початку жовтня відзначають одне з перших великих свят – Єврейський Новий рік «Рош га-Шана». 

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День партизанської слави України

22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлене указом президента Леоніда Кучми у 2001 році. Воно присвячене вшануванню подвигу партизанів та підпільників, які брали участь у боротьбі проти нацистських загарбників у роки Другої світової війни. День відзначається 22 вересня як визнання потужного внеску підпільно-партизанського руху в загальну перемогу.

Міжнародні та національні свята

День осіннього рівнодення

22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

22 вересня в північній півкулі настає астрономічний початок осені. У цей день Сонце перетинає небесний екватор, і тривалість дня та ночі стає майже однаковою. У багатьох культурах День осіннього рівнодення вважається часом для підбиття підсумків, збору врожаю та підготовки до зими.

Всесвітній день без автомобілів

22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято відзначають у багатьох країнах світу, щоб привернути увагу до проблем забруднення повітря та надмірного використання автомобілів. Мета дня — закликати людей відмовитися від авто на користь громадського транспорту, велосипедів або піших прогулянок.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Фоки

22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

За православним календарем 22 вересня вшановують пам'ять святого священномученика Фоки. Він був єпископом у місті Синоп (Мала Азія) і жив у часи переслідувань християн. За віру Фоку піддали жорстоким тортурам і стратили. Його вважають захисником від пожеж та покровителем моряків.

Єврейський Новий рік «Рош га-Шана»

22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Всі хто сповідують юдаїзм, в кінці вересня та на початку жовтня відзначають одне з перших великих свят – Єврейський Новий рік «Рош га-Шана». «Рош га-Шана» – єврейський Новий рік, який святкується першого і другого числа місяця Тішрей за єврейським календарем. Дати змінюються щороку за григоріанським календарем.

Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня – початок жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п’ятницю.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо цього дня білки активно готують запаси – зима буде лютою та довгою.
  • Багато лушпиння на цибулі – до морозної зими.
  • Хмарно, але без дощу – до затяжної та сирої осені.
  • Павутина літає довгими нитками – осінь буде теплою, а сніг затримається.

Історичні події

  • 1002 рік – заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна);
  • 1307 рік – Королівська рада Франції ухвалює рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебували на території держави;
  • 1499 рік – Швейцарія здобуває незалежність від Священної Римської імперії;
  • 1792 рік – цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря;
  • 1862 рік – президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;
  • 1908 рік – Князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;
  • 1917 рік – Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;
  • 1941 рік – в зайнятому нацистами Києві відновлюють діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;
  • 1955 рік – в Аргентині здійснюють військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона;
  • 1968 рік – українська співачка Софія Ротару виходить заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка;
  • 1980 рік – починається ірано-іракська війна;
  • 1993 рік – прем'єр-міністр України Леонід Кучма йде у відставку.

Іменини

День ангела святкують: Анатолій, Веніамін, Макар, Марія, Микола, Олександр, Петро.

Читайте також:

Теги: свята свято релігія календар традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День танкових військ щорічно святкується 14 вересня
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
14 вересня, 06:45
Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
23 серпня, 22:00
Ігор Терехов: Нас єднає одне життя, одні обставини, одна надія і одна боротьба
«Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна». Терехов привітав з Днем міста харків’ян
23 серпня, 11:48
У Львові, на горі Баба Род, прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін провели символічну акцію
Прикордонники у Львові створили «живий» прапор (відео)
23 серпня, 11:21
Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
2 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва
3 вересня, 22:23
Відправною точкою у побудові партнерської моделі між державою і церквою могла б стати заява парламенту
Україна повинна перейти до моделі державно-церковного партнерства – Держетнополітики
11 вересня, 13:16
Преображенська церква, збудована у 1738 році у селі Корнилівка, повернулася у власність держави
На Черкащині суд повернув державі три стародавні храми
16 вересня, 18:37
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 вересня, 00:00

Суспільство

22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський: розпочинаємо контрольований експорт української зброї
Зеленський: розпочинаємо контрольований експорт української зброї
Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва
Військовий у російському полоні забув своє ім’я
Військовий у російському полоні забув своє ім’я
Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
Полонений окупант заявив, що знайомий із Зеленським, та попросив узяти його до ЗСУ
Полонений окупант заявив, що знайомий із Зеленським, та попросив узяти його до ЗСУ

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua