22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 22 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмеми

22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. У світі – Всесвітній день без автомобілів та День осіннього рівнодення. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Фоки. Всі хто сповідують юдаїзм, в кінці вересня та на початку жовтня відзначають одне з перших великих свят – Єврейський Новий рік «Рош га-Шана».

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День партизанської слави України

Це свято було встановлене указом президента Леоніда Кучми у 2001 році. Воно присвячене вшануванню подвигу партизанів та підпільників, які брали участь у боротьбі проти нацистських загарбників у роки Другої світової війни. День відзначається 22 вересня як визнання потужного внеску підпільно-партизанського руху в загальну перемогу.

Міжнародні та національні свята

День осіннього рівнодення

22 вересня в північній півкулі настає астрономічний початок осені. У цей день Сонце перетинає небесний екватор, і тривалість дня та ночі стає майже однаковою. У багатьох культурах День осіннього рівнодення вважається часом для підбиття підсумків, збору врожаю та підготовки до зими.

Всесвітній день без автомобілів

Це свято відзначають у багатьох країнах світу, щоб привернути увагу до проблем забруднення повітря та надмірного використання автомобілів. Мета дня — закликати людей відмовитися від авто на користь громадського транспорту, велосипедів або піших прогулянок.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Фоки

За православним календарем 22 вересня вшановують пам'ять святого священномученика Фоки. Він був єпископом у місті Синоп (Мала Азія) і жив у часи переслідувань християн. За віру Фоку піддали жорстоким тортурам і стратили. Його вважають захисником від пожеж та покровителем моряків.

Єврейський Новий рік «Рош га-Шана»

Всі хто сповідують юдаїзм, в кінці вересня та на початку жовтня відзначають одне з перших великих свят – Єврейський Новий рік «Рош га-Шана». «Рош га-Шана» – єврейський Новий рік, який святкується першого і другого числа місяця Тішрей за єврейським календарем. Дати змінюються щороку за григоріанським календарем.

Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня – початок жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п’ятницю.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо цього дня білки активно готують запаси – зима буде лютою та довгою.

Багато лушпиння на цибулі – до морозної зими.

Хмарно, але без дощу – до затяжної та сирої осені.

Павутина літає довгими нитками – осінь буде теплою, а сніг затримається.

Історичні події

1002 рік – заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна);

1307 рік – Королівська рада Франції ухвалює рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебували на території держави;

1499 рік – Швейцарія здобуває незалежність від Священної Римської імперії;

1792 рік – цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря;

1862 рік – президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;

1908 рік – Князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;

1917 рік – Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;

1941 рік – в зайнятому нацистами Києві відновлюють діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 рік – в Аргентині здійснюють військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона;

1968 рік – українська співачка Софія Ротару виходить заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка;

1980 рік – починається ірано-іракська війна;

1993 рік – прем'єр-міністр України Леонід Кучма йде у відставку.

Іменини

День ангела святкують: Анатолій, Веніамін, Макар, Марія, Микола, Олександр, Петро.