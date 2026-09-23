Курс валют 23 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,78 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 23 вересня 2026 року. Порівняно з 22 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка зріс. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,70, євро – 51,33 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Курс валют станом на 23 вересня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,7863 ↑ 51,3345 ↓ 59,8394 ↓ 11,8088 ↑ 54,6581 ↑ Ощадбанк 44,65 / 44,90 51,25 / 51,85 - - - Приватбанк 44,50 / 45,04 50,85 / 51,54 59,26 / 60,24 11,69 / 11,87 - ПУМБ 44,60 / 45,20 51,10 / 51,80 59,00 / 60,40 11,60 / 11,90 - monobank 44,60 / 45,00 51,07 / 51,77 - - - Райффайзен 44,60 / 44,98 51,00 / 51,70 57,50 / 60,80 11,10 / 12,10 51,70 / 55,30 OTP Bank 44,40 / 44,99 50,90 / 51,75 - - 54,00 / 55,40 Укрсиббанк 44,50 / 45,00 51,05 / 51,80 59,05 / 60,95 - 54,00 / 55,40

* курс валют станом на 09:38 23 вересня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.