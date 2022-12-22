Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Гроші на відновлення житла: Мінекономіки підбило підсумки року

Аліна Євич
glavcom.ua
Гроші на відновлення житла: Мінекономіки підбило підсумки року
Українці можуть подати заявку на пільгове кредитування для придбання нерухомості 
фото з відкритих джерел

Від жовтня, коли в Україні стартувала державна програма «єОселя», постраждалим від війни українцям надали понад 250 кредитів 

З жовтня в Україні у тестовому режимі запрацювала державна програма «єОселя». Програма створена для  доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% або 7%. Зокрема, пільгові кредити на житло за програмою під 3% можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги та науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Перша віцепрем’єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляє, що станом на середину грудня видано вже 277 заявок. Ще вісім тисяч можуть бути оброблені до кінця року – нині ці заявки перебувають в банківській роботі. Усього ж з початку старту програми українці подали 24 тис. заявок. 

«Вже видано 277 кредитів на загальну суму 358,8 млн грн. Найбільше кредитів видали «Ощадбанк» (210) та «Приватбанк» (48). Ще 17 кредитів видав «Укргазбанк», – повідомила Юлія Свириденко. 

За словами чиновниці, найбільше заявок було зафіксовано на відновлення житла у Київській та Чернігівській областях. В решті регіонів попит на відновлення розділений фактично рівноцінно. Крім того, є звернення і від українців, які мають житло на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вже є заявка на кредитування для відновлення житла у Криму.

«До кінця року ми очікуємо на те, що сумарна кількість виданих кредитів буде приблизно 500. З наступного року плануємо до 15 тис. погоджених заявок. У період війни зможемо задовольнити більшу кількість заявок», – зауважує Юлія Свириденко.

Крім того, у «Дії» вже запрацював прийом заявок на програму «єОселя». Тож подати заявку на кредитування можуть ще більше українців.  

«Нашим завданням було розробити таку послугу, аби ви не ходили по декілька разів у банк, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це – понад 300 полів заяв. Те, чого немає в реєстрах – можна додати. Але після оформлення заявки лишається лише очікувати відповіді. У середньому це 5 хвилин. Максимальний термін очікування – доба», – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Нагадаємо, що на пільгові кредити в рамках програми «єОселя» можуть претендувати повнолітні особи, які не мають статусу олігархів, діючих пільгових іпотек і понад 52,5 кв. м житлової площі для себе одного та 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (нерухомість в районі воєнних дій або на тимчасово окупованій території не рахується). Ще одна вимога – належність до пільгової категорії (медиків, вчителів, військових, ветеранів війни або членів їхніх сімей).  

Однак наразі ризики для забудовників та інвесторів чи не найбільші за останні 15 років. На межі банкрутства перебуває більшість девелоперських компаній. До 30% інвесторів, які придбали житло за допомогою програм з розтермінування та іпотеки, з фінансових причин не спроможні погасити накопичену заборгованість за платежами. 

Як повідомлялося, 21 жовтня в Україні запрацювала програма видачі пільгових кредитів на житло «єОселя». Першу пільгову іпотеку було видано державним «Ощадбанком», який схвалив кредит для поліцейської з Чернігова.

Теги: Ощадбанк міністр нерухомість гроші українці житло Приватбанк Михайло Федоров Юлія Свириденко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя»
У «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя»
28 жовтня, 15:06
Заявку можна подавати через портал «Дія»
«Ощадбанк» видав першу іпотеку по пільговій програмі «єОселя»
21 жовтня, 04:55
Спостерігається тренд стабілізації курсових очікувань
Влада тішиться ростом кредитів і депозитів в Україні
20 грудня, 12:56

Особисті фінанси

Гроші на відновлення житла: Мінекономіки підбило підсумки року
Гроші на відновлення житла: Мінекономіки підбило підсумки року
На кожні заборонені ліки, пов’язані з РФ, має бути два і більше аналоги – закон
На кожні заборонені ліки, пов’язані з РФ, має бути два і більше аналоги – закон
Як працюватимуть банки у новорічні дні: графік Нацбанку
Як працюватимуть банки у новорічні дні: графік Нацбанку
Українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ: хто отримає виплати
Українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ: хто отримає виплати
Пенсії в 2023: експерт повідомив погані новини про виплати на прийдешній рік
Пенсії в 2023: експерт повідомив погані новини про виплати на прийдешній рік
Подати до 15 грудня: що треба негайно зробити охочим мати субсидію 
Подати до 15 грудня: що треба негайно зробити охочим мати субсидію 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
79K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
75K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
37K
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
36K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
24K
Кінець Путіна: голова СБУ назвав два варіанти для диктатора

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту