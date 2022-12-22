Гроші на відновлення житла: Мінекономіки підбило підсумки року

Від жовтня, коли в Україні стартувала державна програма «єОселя», постраждалим від війни українцям надали понад 250 кредитів

З жовтня в Україні у тестовому режимі запрацювала державна програма «єОселя». Програма створена для доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% або 7%. Зокрема, пільгові кредити на житло за програмою під 3% можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги та науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

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Перша віцепрем’єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляє, що станом на середину грудня видано вже 277 заявок. Ще вісім тисяч можуть бути оброблені до кінця року – нині ці заявки перебувають в банківській роботі. Усього ж з початку старту програми українці подали 24 тис. заявок.

«Вже видано 277 кредитів на загальну суму 358,8 млн грн. Найбільше кредитів видали «Ощадбанк» (210) та «Приватбанк» (48). Ще 17 кредитів видав «Укргазбанк», – повідомила Юлія Свириденко.

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За словами чиновниці, найбільше заявок було зафіксовано на відновлення житла у Київській та Чернігівській областях. В решті регіонів попит на відновлення розділений фактично рівноцінно. Крім того, є звернення і від українців, які мають житло на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вже є заявка на кредитування для відновлення житла у Криму.

«До кінця року ми очікуємо на те, що сумарна кількість виданих кредитів буде приблизно 500. З наступного року плануємо до 15 тис. погоджених заявок. У період війни зможемо задовольнити більшу кількість заявок», – зауважує Юлія Свириденко.

Крім того, у «Дії» вже запрацював прийом заявок на програму «єОселя». Тож подати заявку на кредитування можуть ще більше українців.

«Нашим завданням було розробити таку послугу, аби ви не ходили по декілька разів у банк, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це – понад 300 полів заяв. Те, чого немає в реєстрах – можна додати. Але після оформлення заявки лишається лише очікувати відповіді. У середньому це 5 хвилин. Максимальний термін очікування – доба», – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Нагадаємо, що на пільгові кредити в рамках програми «єОселя» можуть претендувати повнолітні особи, які не мають статусу олігархів, діючих пільгових іпотек і понад 52,5 кв. м житлової площі для себе одного та 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (нерухомість в районі воєнних дій або на тимчасово окупованій території не рахується). Ще одна вимога – належність до пільгової категорії (медиків, вчителів, військових, ветеранів війни або членів їхніх сімей).

Однак наразі ризики для забудовників та інвесторів чи не найбільші за останні 15 років. На межі банкрутства перебуває більшість девелоперських компаній. До 30% інвесторів, які придбали житло за допомогою програм з розтермінування та іпотеки, з фінансових причин не спроможні погасити накопичену заборгованість за платежами.

Як повідомлялося, 21 жовтня в Україні запрацювала програма видачі пільгових кредитів на житло «єОселя». Першу пільгову іпотеку було видано державним «Ощадбанком», який схвалив кредит для поліцейської з Чернігова.