У «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя»

На першому етапі взяти кредит на житло під 3% зможуть військовослужбовці, силовики, медики, педагоги та науковці

У застосунку «Дія» вже можна отримати кредит на житло. Програма «єОселя» працює у тестовому режимі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Збираємо людей на бета-тест програми доступного кредитування «єОселя» в застосунку «Дія». Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, то знаєте, що це доволі складний процес. Ми ж спростили його до кнопки «почати» в послузі «єОселя» в меню послуг «Дії», – йдеться в повідомленні.

Далі ваші дані підтягуються з реєстрів автоматично. Надсилаєте заяву в один чи кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту. Програма «єОселя» дозволить придбати житло з пільговими відсотковими ставками.

На першому етапі взяти кредит на житло під 3% зможуть військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах. З січня 2023 року програму розширять для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%. Повний перелік категорій дивіться тут.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну попит на нерухомість очікувано знизився, крім того, більшість покупців цікавить житло подалі лінії фронту. Тож на Львівщині ціни входить до трійки найвищих в Україні. «Главком» проаналізував, скільки коштують квартири в Львові і які бюджетні варіанти є для українців.