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«Ощадбанк» видав першу іпотеку по пільговій програмі «єОселя»

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Ощадбанк» видав першу іпотеку по пільговій програмі «єОселя»
Заявку можна подавати через портал «Дія»
фото ілюстративне

Іпотеку можуть оформити лише правоохоронці, військовослужбовці, медичні працівники, педагоги та науковці

В Україні запрацювала програма видачі пільгових кредитів на житло «єОселя». Першу пільгову іпотеку було видано державним «Ощадбанком», який схвалив кредит для поліцейської з Чернігова. Участь у державній програмі беруть й інші фінустанови. Про це повідомила перша віце-премʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Заявки на отримання іпотеки можна подавати через портал «Дія». Кредити видаються під 3% на строк до 20 років. Одержувачами поки що можуть бути лише правоохоронці, військовослужбовці, медичні працівники, педагоги та науковці.

До програми кредитування на сьогоднішній день приєдналося 5 банків:

  • «Ощадбанк»
  • «ПриватБанк»
  • «Укргазбанк»
  • «Скай банк»
  • «Глобус Банк»

З 2023 року програму видачі іпотек мають розширити для всіх громадян. А поки що інші громадяни можуть скористатися програмою «Доступна іпотека 7%», що передбачає кредит на придбання житла під 7% річних. Перший обов'язковий внесок для всіх становить 20% від вартості нерухомості, що купується.

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Теги: житло Ощадбанк банк

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