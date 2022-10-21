«Ощадбанк» видав першу іпотеку по пільговій програмі «єОселя»

Іпотеку можуть оформити лише правоохоронці, військовослужбовці, медичні працівники, педагоги та науковці

В Україні запрацювала програма видачі пільгових кредитів на житло «єОселя». Першу пільгову іпотеку було видано державним «Ощадбанком», який схвалив кредит для поліцейської з Чернігова. Участь у державній програмі беруть й інші фінустанови. Про це повідомила перша віце-премʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Заявки на отримання іпотеки можна подавати через портал «Дія». Кредити видаються під 3% на строк до 20 років. Одержувачами поки що можуть бути лише правоохоронці, військовослужбовці, медичні працівники, педагоги та науковці.

До програми кредитування на сьогоднішній день приєдналося 5 банків:

«Ощадбанк»

«ПриватБанк»

«Укргазбанк»

«Скай банк»

«Глобус Банк»

З 2023 року програму видачі іпотек мають розширити для всіх громадян. А поки що інші громадяни можуть скористатися програмою «Доступна іпотека 7%», що передбачає кредит на придбання житла під 7% річних. Перший обов'язковий внесок для всіх становить 20% від вартості нерухомості, що купується.

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