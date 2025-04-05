Генсек НАТО зробив прогноз про закінчення війни в Україні

«Я бажаю вам і всім нам, щоб ця війна закінчилася завтра», – сказав Рютте

Війна може закінчитися завтра. Як інформує «Главком», про це сказав генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю NV, відповідаючи на запитання, чи вірить він у те, що війна закінчиться цього року.

«Я не хочу нічого прогнозувати, бо не можу. Я б дуже на це сподівався. Я бажаю вам і всім нам, щоб ця війна закінчилася завтра. Вона може закінчитися завтра, якщо росіяни зупиняться і підуть. Це найпростіший результат. Імовірно вони цього не зроблять. Але чи зможемо ми закінчити війну цього року – я не хочу прогнозувати», – каже Рютте.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що вступ України до Альянсу на даний час не розглядається.

Як відомо, Трамп не розглядає вступ України до НАТО. Він казав, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення. Також Трамп традиційно не назвав війну війною, використавши натомість словосполучення «все це».

Також генсек НАТО підкреслив роль Трампа у просуванні переговорного процесу щодо російсько-української війни. «Я дійсно хочу відзначити, що завдяки йому відбувся прорив у переговорах між Україною та Росією. Це важливо», – наголосив він.

Водночас США можуть відмовитися від захисту членів НАТО. Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної мети членів НАТО – витрачати 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що ця диспропорція є несправедливою і створює додатковий тягар для США. Нещодавно Трамп заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

Нагадємо, Росія готується до війни з НАТО – ISW.