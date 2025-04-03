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Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 216 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6400 обстрілів, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2377 дронів-камікадзе. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. Водночас на Торецькому напрямку ворог здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки.

На Харківському напрямку

Відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися уперед неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку

Відбулося шість штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку

Українські військові зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ

На Курському напрямку

Сили оборони відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них п’ять – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1135-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб

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