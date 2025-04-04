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Олександр Карпюк Військовослужбовець ЗСУ, блогер та волонтер

Новий наступ Росії: що варто очікувати влітку 2025 року?

glavcom.ua
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Рекрутинг та мобілізація у ВС РФ не зупиняється
фото з відкритих джерел

Літній наступ буде

Новий наступ росіян.

Щось у Facebook почалися нові дискусії на тему «буде чи не буде нова російська навала». І по суті це не логічні конструктивні діалоги, а знов хитання між стадіями «я хочу вірити у кращі варіанти».

Висновки, що все затихне, такі:

  1. Інтенсивність боїв спадає.
  2. Великі втрати особового складу.
  3. Великі втрати техніки.

Але є завжди але.

Рекрутинг та мобілізація у ВС РФ не зупиняється. І наступні бригади готують на полігонах на літній наступ вже зараз. І техніку теж.

Техніка вже не стане рушійною силою, бо ВС РФ опанували тиск штурмовими групами без техніки або на легкій техніці та мотоциклах.

І в умовах дронової війни, саме маневрена швидка техніка має більше шансів доставити особовий склад з точки А у точку Б, ніж броньована чи легкоброньована.

І росіяни вже вибудували систему, як би з них не сміялись. А мінування у достатній кількості ми досі не опанували.

Через місяць посадки закриє зелень, і скриє особовий склад від дронів.

Якщо ви думаєте що зараз поставлена задача по військах випалювати посадки коли стане тепла погода, щоб випалити їх поки вони без листя, і були закуплені/розроблені необхідні засоби – ну ви помиляєтесь. «Дракони» ж працювали – і зараз будуть. Мабуть. Тільки «дракони» працювали восени, там інша деревина була по вологості.

Системного переформатування підрозділів під літню роботу теж немає, хоча у різні періоди ефективність перерозподіляється по різним дронам, а це означає що знову ми будемо доганяти ситуацію, коли нас вдарять.

Тому коли штурмові групи підуть по посадках закритих листками – нам буде дуже складно їх зупинити. А літня погода зменшить кількість санітарних втрат.

Зброя від США потроху закінчується. І задача РФ нас вимотати до стану зими, коли нам Трамп заблокував допомогу і у нас посипалась Донобласть.

Все виглядає на то, що вони хочуть це повторити, щоб мати козир на перемовинах. І затягують режим припинення вогню.

Тому літній наступ буде. Було б непогано щоб до нього ще і адекватно підготувалися, розробивши стратегію на цей період.

Але є сумніви що в нас на це верхи здатні. Тому будемо знов імпровізувати влітку, щоб не впасти.

Якось так.

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Джерело
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Теги: зброя мобілізація наступ Україна росія війна

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