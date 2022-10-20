Нацбанк дозволив купувати долар із резервів по 36,6 грн. Але з умовами 

Населення може придбати валюту і розмістити її на депозиті

Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви. Про це інформує пресслужба Нацбанку.

Громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

Умови купівлі:

Людина може купити долар без обмежень, на будь-яку суму, розміщену на рахунку (немає обмеження у 100 тис. грн/місяць).

Купівля долара відбувається за офіційним курсом – зараз це 36,6 грн/$.

Після купівлі долар не видається на руки, а автоматично розміщується на депозит мінімум на шість місяців.

У кінці терміну депозиту долар автоматично продається назад Нацбанку за поточним офіційним курсом. Це означає, що за підсумком у людини не залишиться готівкового долара. Клієнт назад отримає гривню, але за актуальним курсом долар/гривня.

За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Нагадаємо, у наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол. Такий прогноз зробили керівники українських підприємств за підсумками третього кварталу 2022 року.

Раніше прогнозувалося, що ближче до опалювального сезону попит на валюту буде зростати.