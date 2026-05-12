Ціни на хліб в Україні зростуть іще на чверть: аналітики назвали причини

Житній «Столичний» та пшенична нарізка вже перевищили позначку у 50 грн за буханець

Ціни на електроенергію, пальне та пакування тиснуть на собівартість хліба

У травні в українських супермаркетах знову зафіксували подорожчання хліба: окремі сорти вже перетнули позначку у 50 грн за буханець. Про це свідчать дані моніторингу порталу «Мінфін», пише «Главком».

Скільки коштує хліб зараз

За даними моніторингу, пшенична нарізка в деяких мережах перевищила 52 грн, що є одним із найвищих показників за останній час. Найбільше подорожчав житній хліб: «Столичний» вагою 950 г нині коштує близько 51 грн, тоді як іще у квітні його продавали дешевше. Схожа динаміка й у «Бородинівського».

Виробники пояснюють: головний тиск на собівартість чинять витрати на електроенергію, пальне та добрива. Ці статті витрат зростають незалежно від ситуації з урожаєм і впливають на ціну кінцевого продукту безпосередньо.

Що буде з цінами до кінця 2026 року

Експерти попереджають: до кінця 2026 року хліб та інші базові продукти можуть подорожчати ще на 20–25% порівняно з минулим роком. Водночас різкого стрибка найближчим часом не прогнозують – запаси зерна залишаються стабільними, а серйозних проблем із посівами наразі не зафіксовано.

Серед додаткових ризиків – можливий перегляд тарифів на електроенергію та несприятливі погодні умови. Саме ці чинники здатні суттєво прискорити подорожчання хліба та хлібобулочних виробів у другій половині року.



Нагадаємо, у березні 2026 року перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко попереджав про підвищення цін на хліб приблизно на 5% через зростання вартості сировини, логістики та пакування. За його словами, пакування за два-три місяці подорожчало майже на 30%.

До слова, у квітні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилась до 8,6%. Найпомітніше зросли ціни на продукти переробки зернових – одразу на 16,7% у річному вимірі.