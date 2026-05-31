Курс валют 31 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 31 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем злотий, долар і євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,26, євро – 51,43 грн, польського злотого – 12,14 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,2653 51,4363 59,3509 12,1481 56,1173 Ощадбанк 44,05 / 44,45 51,35 / 51,85 - - - Приватбанк 43,82 / 44,42 50,95 / 51,95 57,20 / 59,60 11,55 / 12,23 - ПУМБ 44,00 / 44,60 51,30 / 52,00 58,60 / 60 11,95 / 12,25 - monobank 44,00 / 44,43 51,30 / 51,99 - - - Райффайзен 44,10 / 44,45 51,10 / 51,75 57,20 / 60,55 11,50 / 12,50 53,50 / 57,40 OTP Bank 43,75 / 44,35 51,00 / 51,95 - - 56,00 / 56,90 Укрсиббанк 44,05 / 44,44 51,30 / 51,94 58,55 / 60,30 - 55,65 / 57,25

* курс валют станом на 09:30 31 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.