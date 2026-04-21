Європа масово пересідає на електромобілі: рекордні показники ринку

Іванна Гончар
Через війну і дорогий бензин Європа різко змінює автопарк
Попит на електрокари різко зріс на тлі енергетичної кризи

У березні 2026 року в країнах континентальної Європи було зареєстровано 224 тис. нових електромобілів, що на 51% більше, ніж роком раніше. Загалом за перший квартал продажі сягнули 500 тис. авто, показавши зростання на 33,5%. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

Найвищі темпи переходу на електротранспорт демонструють північні країни. У Норвегії частка електромобілів серед нових авто досягла 98%, у Данії – 76%, а у Фінляндії – майже 50%. Водночас великі європейські економіки, зокрема Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та Польща, зафіксували приблизно 40% зростання у першому кварталі.

Окремо вирізняється Італія, де продажі електромобілів зросли на 65%, хоча їхня частка на ринку залишається відносно низькою – 8,6%. У Франції цей показник значно вищий і становить близько 28%.

Основним фактором такого зростання стало різке подорожчання бензину та дизельного пального, спричинене війною в Ірані. Це підвищило інтерес споживачів до електромобілів як більш економічної альтернативи.

Додатково на ринок впливають державні стимули. У низці країн покупці можуть отримати до 5700 євро субсидій для малозабезпечених, до 4700 євро для середнього класу та близько 3500 євро базової підтримки. У Франції діє також програма соціального лізингу для домогосподарств із доходом до 16 300 євро на особу.

Експерти зазначають, що перехід на електромобілі вже має помітний вплив на енергетичний ринок: з початку року попит на нафту скоротився на обсяг, еквівалентний приблизно 2 млн барелів на рік.

До слова, станом на 20 квітня 2026 року на найбільших мережах АЗС в Україні середня вартість бензину А-95 становить близько 73,61 грн за літр. Ціни на дизельне пальне у середньому – 90,3 грн. 

