Азербайджан знищив 5 тонн курятини з України

Азербайджан звернувся до Держпродспоживслужби України з вимогою зупинити експорт продукції виробника, в якій виявили небезпечну бактерію.

Агентство харчової безпеки Азербайджану знищило майже пʼять тонн курятини з України

У партії замороженої курячої продукції, імпортованої з України до Азербайджану, було виявлено сальмонелу. Через це майже пʼять тонн курятини було знищено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство харчової безпеки Азербайджану, яке цитують місцеві ЗМІ.

За даними відомства, йдеться про 4,9 тонни замороженої курячої продукції з датами виробництва та терміном придатності 16.02.2026 – 16.02.2028. Лабораторні аналізи підтвердили наявність патогенної бактерії, здатної викликати кишкові інфекції. Після цього були вжиті всі передбачені заходи, зокрема продукція була утилізована.

Агентство повідомило, що до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів було направлено звернення із вимогою призупинити експорт продукції підприємства-виробника.

