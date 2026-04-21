Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Азербайджан знищив 5 тонн курятини з України

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Азербайджан звернувся до Держпродспоживслужби України з вимогою зупинити експорт продукції виробника, в якій виявили небезпечну бактерію.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Агентство харчової безпеки Азербайджану знищило майже пʼять тонн курятини з України

У партії замороженої курячої продукції, імпортованої з України до Азербайджану, було виявлено сальмонелу. Через це майже пʼять тонн курятини було знищено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство харчової безпеки Азербайджану, яке цитують місцеві ЗМІ.

За даними відомства, йдеться про 4,9 тонни замороженої курячої продукції з датами виробництва та терміном придатності 16.02.2026 – 16.02.2028. Лабораторні аналізи підтвердили наявність патогенної бактерії, здатної викликати кишкові інфекції. Після цього були вжиті всі передбачені заходи, зокрема продукція була утилізована.

Азербайджан знищив 5 тонн курятини з України фото 1

Агентство повідомило, що до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів було направлено звернення із вимогою призупинити експорт продукції підприємства-виробника.

Нагадаємо, на Волині до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про виявлені випадки зараження м’яса курятини та індичатини вірусом сальмонели. Інфіковане м’ясо було ввезено з Польщі.

Як повідомлялося, французькі птахівники протестують проти імпорту курятини з України та називають ситуацію, що склалася, недобросовісною конкуренцією. Вони вимагають від Єврокомісії захистити їх від «напливу дешевих курей» та врятувати від руйнування.

Теги: продукти їжа Азербайджан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua