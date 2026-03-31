Ціни на хліб в Україні підуть вгору: чого чекати споживачам

Іванна Гончар
В Україні ціни на хліб зростуть на 5%
Українські виробники хліба найближчим часом планують підвищити ціни на продукцію приблизно на 5% на тлі зростання витрат. Про це повідомив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко для Delo.ua, передає «Главком».

«Наразі йдеться про підвищення цін на 5%», – заявив Тараненко.

За його словами, подорожчання буде поступовим і помірним, оскільки виробники враховують складну фінансову ситуацію споживачів та власну соціальну відповідальність.

У грошовому вимірі підвищення залишатиметься незначним: якщо хліб коштує близько 30 грн, його ціна зросте приблизно на 1,5 грн.

«Йдеться не лише про подорожчання пального, а й про зростання вартості сировини та логістики. Зокрема, дорожчає транспортування борошна, що безпосередньо впливає на його ціну. Також зростають витрати на виробництво інших складників», – пояснив Тараненко.

Окремо виробники звертають увагу на різке здорожчання пакування. «За останні 2-3 місяці його вартість зросла приблизно на 30%», – зазначив він.

До слова, навколо відомої кондитерської мережі Roshen напередодні Великодніх свят розгорівся скандал. Приводом став допис киянки Олени Пащенко, яку шокувала ціна на шоколадні цукерки у формі яєць – майже 1,2 тис. грн за кілограм. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

