Ціни на хліб в Україні підуть вгору: чого чекати споживачам

В Україні ціни на хліб зростуть на 5%

Українські виробники хліба найближчим часом планують підвищити ціни на продукцію приблизно на 5% на тлі зростання витрат. Про це повідомив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко для Delo.ua, передає «Главком».

«Наразі йдеться про підвищення цін на 5%», – заявив Тараненко.

За його словами, подорожчання буде поступовим і помірним, оскільки виробники враховують складну фінансову ситуацію споживачів та власну соціальну відповідальність.

У грошовому вимірі підвищення залишатиметься незначним: якщо хліб коштує близько 30 грн, його ціна зросте приблизно на 1,5 грн.

«Йдеться не лише про подорожчання пального, а й про зростання вартості сировини та логістики. Зокрема, дорожчає транспортування борошна, що безпосередньо впливає на його ціну. Також зростають витрати на виробництво інших складників», – пояснив Тараненко.

Окремо виробники звертають увагу на різке здорожчання пакування. «За останні 2-3 місяці його вартість зросла приблизно на 30%», – зазначив він.

