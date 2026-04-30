Нафта по $140? Спікер парламенту Ірану зробив невтішну заяву

29 квітня 2026 року ціни на нафту марки Brent зросли на 8%

У Тегерані заперечили, що санкції змусять зупинити видобуток, і попередили про нове зростання цін

Ціни на нафту можуть зрости до 140 доларів за барель через блокаду США. Таку заяву зробив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф, пише «Главком».

Його слова пролунали у відповідь на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента, який раніше казав, що Іран може бути змушений зупиняти видобуток нафти через обмеження експорту.

«Не для іранців. У нас блокада, і жодна нафта не виходить. І ми думаємо, що в найближчі два-три дні їм доведеться почати зупиняти видобуток», – сказав Бессент.

У відповідь Галібаф заперечив таку оцінку, заявивши, що видобуток триває без збоїв.

«За три дні жодна свердловина не вибухнула. Можемо продовжити до 30 днів і влаштувати тут пряму трансляцію», – зазначив він.

Він також розкритикував підхід США до енергетичної політики, пов’язавши його зі зростанням цін на нафту.

«Саме такі поради адміністрація США отримує від людей на кшталт Бессента, які просувають теорію блокади й розігнали нафту до $120+. Наступна зупинка – $140. Проблема не в самій теорії, а в способі мислення», – заявив спікер.

Нагадаємо, ціни на нафту марки Brent зросли на 8% і перевищили 120 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з червня 2022 року.

Раніше повідомлялось, морську блокаду Ірану буде знято лише за умови, якщо Вашингтон і Тегеран дійдуть згоди у питанні іранської ядерної програми.

До слова, США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.